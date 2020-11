Rendben áttértek a digitális oktatásra Halason

A koronavírus-járvány miatt egy hete tértek át ismét a digitális online távoktatásra a halasi középiskolák is.

A 8. évfolyam felett ismét kötelező a digitális tanrend, a Bibó István Gimnáziumban a 7. és 8. osztály számára, valamint a Szilády Áron Református Gimnáziumban az 5. és 8. évfolyamon változatlan formában folyik a tanítás.

A Szilády Áron Református Gimnáziumban egy olyan internetes felületen keresztül folyik az oktatás, ahol a tanárok tananyagot, házi feladatot adhatnak, dolgozatot írhatnak és kommunikálhatnak a diákokkal. A tanulók órarendje nem változott, az online feladatok mellett otthon végezhető feladatokat is kapnak a diákok. Az emelt tagozatos csoportokban az intenzív tanítási rend is megmaradt, az érettségi tantárgyakra helyezik a hangsúlyt az oktatás során a tanárok.

A Bibó István Gimnáziumban sem forgatta fel a digitális oktatásra való átállás a korábbi órarendet, aminek megfelelően folyik az online tanítás, a házi feladatok feladása és a számonkérések. Lehetőség van ugyanakkor kiscsoportos konzultációkra az iskolán belül, ennek menetéről a szaktanárok döntenek.

A Bibó-gimnáziumban az őszi vizsgaidőszakban a szóbeli érettségi vizsgák is meg lesznek tartva különleges biztonsági intézkedések mellett. Az emelt szinten vizsgázóknak a gimnáziumban november 13-án, 14-én, az Oktatási Hivatal által kiküldött meghívók szerint, középszinten vizsgázóknak november 26-án és 27-én az iskola által készített beosztás szerint.

Mindkét gimnáziumban az alsóbb évfolyamok, így a Sziládyban 5–8. évfolyamos, míg a Bibóban a 7. és a 8. osztályosok esetében a megszokott oktatási módnál maradtak, így a diákok továbbra is osztálytermi tanításban vesznek részt, a korábban megszokott rend szerint be kell járni az iskolákba. Ők a menzai szolgáltatásokat továbbra is igénybe vehetik.