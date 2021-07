Remek választás lehet a szeder ültetése a kertbe!

Amikor a szederre gondolunk, jellemzően a semmihez sem hasonlítható fanyar íz, a nagy, húsos szemek és a szederlétől pirosló ujjak jutnak először eszébe. Gondolt már arra, hogy milyen érzés lenne, ha ezeket az ínycsiklandó gyümölcsöket a saját kertjében szüretelhetné le a szezonban? Bár sokan tartanak a szeder ültetésétől, valójában gyerekjátéknak számít egy kis odafigyelés mellett, ráadásul megfelelő gondoskodással hamar termőre is fordul a szederbokor. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni erről a nem mindennapi gyümölcstermőről.

Akár dísznövényként is megállná a helyét

A szeder nem csak finom gyümölcse miatt egyre népszerűbb a hazai kertekben is, de egyedi megjelenése miatt is nagyon sokan kedvelik, hiszen akár csodás dísznövényként is megállná a helyét. Sőt, ültetheti egyedülálló szoliterként, de álmodhat belőle sövényt, térelválasztót, feldobhatja vele a kerítését, de eltakarhatja a segítségével a tér kevésbé esztétikus részeit is. Mindezek által pedig egészen egyedülálló atmoszférát teremthet az otthona köré. Mivel remekül kijön más hasonló habitusú növényekkel, bátran elengedheti a fantáziáját és a alkothat valami igazán egyedit a kertjében. Mikor először megjelennek majd a zöld levelek között a gyönyörű, bordó színben ékeskedő bogyók, teljes lesz a látvány és az élvezet.

Alacsony igényei vannak

Bár sokan tartanak a szeder ültetéséről, semmi ok nincs az aggodalomra, hiszen igen alacsony igényű növényről van szó, amivel a kezdők vagy az időhiányban küzdők is egyszerűen boldogulnak. Amire fontos odafigyelni, az évente egyszer, nyár végén vagy ősz elején esedékes metszés, ami a gazdagon termő szederbokrok legnagyobb titka. Lényeges tudni emellett azt is, hogy mivel a szeder termő ágai csupán két évig életképesek, ezt követően a bokrot meg kell szabadítanunk tőlük, Mindezekkel egy időben fontos a tápanyag utánpótlásról is gondoskodni, így biztos lehet abban, hogy bő terméssel hálálják meg a bokrok a gondoskodást.

Termése finom és nagyon egészséges!

A szeder természetesen elsősorban a termése miatt lesz a család kedvence, hiszen nem csak elképesztően finom és sokféleképpen felhasználható, de számtalan jótékony hatása is van az egészségre. Ez a pici gyümölcs ugyanis nagyon gazdag A-, B1-, B6- és C-vitaminokban és ásványi anyagokban is, mint például a kálium, a kalcium, a magnézium vagy a foszfor. Antioxidáns tartalma az immunrendszerünket erősítésében segítenek, a benne rejlő rostok pedig az emésztést segítik. Mindez olyannyira igaz, hogy az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium kutatása szerint a vér antioxidáns tartalmát 10 százalékról 25 százalékra emeli, valamint bizonyították azt is, hogy rendszeres fogyasztásával megakadályozható a hosszú távú memóriaveszteség is.

Sokféleképpen felhasználható

Amellett, hogy isteni érzés, amikor a nyári hőségben bekaphat az ember néhány szem fanyar szedret, számos más módon is felhasználható ez a bogyós gyümölcs a konyhában. Bekerülhet különböző süteményekbe és levesekbe, de készülhet belőle lekvár is. Ennek köszönhetően pedig még a téli hónapokban sem kell lemondania az utánozhatatlan fanyar ízvilágról.

Akár szaporíthatja is!

Aki érez magában elér erőt, akár bővítheti is egy idő után a kertben levő szeder állományt. Ehhez egy körülbelül 15 centiméter mély gödörre lesz szükség, melybe a szeder indáját le kell hajlítani. Ezzel egy időben a felső részét takarja be tápanyagban dús talajjal és enyhén tömörítse. Innentől kezdve pedig az egyetlen feladat, hogy az adott részt tartsa mindig nedvesen, így megindul a gyökeresedés. Ennyire egyszerű az egész!

Számtalan különböző fajtája létezik

A jó hír, sok sok fajta közül is válogathat, így ültethet a kertjébe fekete szeder bokrot, de akár különleges szedermálnát is. Előbbi egy tüske nélküli, igazán erős növekedésű fajta, míg utóbbi inkább málna egy kis szeder „beütéssel”, melynek köszönhetően mindkét gyümölcs pozitívumai élvezhetők.

Fotók forrása: Megyeri Kertészeti Kft.