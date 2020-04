Rekordszámú donor vett részt a félegyházi véradáson

Helyi rekordot döntöttek azon a véradáson, amelyet a napokban a Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete négy helyi céggel közösen szervezett.

Az esemény több okból is figyelemreméltó volt. Egyrészt, mert jelen helyzetben a szokottnál is nagyobb szükség van az életmentő vérre, másrészt pedig a szervezés a helyi összefogás szép példája – nyilatkozta hírportálunknak Almádi-Kis Melinda, a Vöröskereszt területi vezetője. Az eseményen nyolcvanegy véradó vett részt és hetven sikeres véradás történt.

A szakembertől azt is megtudtuk, a jelenlegi helyzetben a véradás speciális lebonyolítást igényelt, ám az egészségügyi protokollt betartva sikeresen helytálltak a szervezők. Szerencsés volt a helyszínválasztás is, ugyanis a Szakmaközi Művelődési Ház tágas kertjében, a szabad levegőn sorakoztak a véradók, akik a várakozás ellenére is türelmesek és elszántak voltak, mindenki érezte, hogy ennek most különösen nagy tétje van – tette hozzá Almádi-Kis Melinda, aki immáron négy éve dolgozik a Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezeténél, munkája a szenvedélye, és ez idő alatt számos érdekes esettel találkozott. Az egyik legtanulságosabb története egy férfiról szól, aki korábban lelki válságba került és öngyilkos akart lenni, rengeteg vért vesztett, a véradás mentette meg az életét. Onnantól kezdve azonban új értelmet és életcélt nyert az élete: másokon segít, rendszeres véradó lett, és már a századik véradásán is túl van – részletezte Almádi-Kis Melinda.

Örömmel számolt be arról is, hogy a véradáson tizenöt új véradó is megjelent. A szervezők bíznak abban, hogy életük első véradása kellemes élménnyel zárult és rendszeres véradókká válnak majd. A szakember szerint akkor realizálódik igazán a véradás jelentősége a véradóban, amikor az Országos Vérellátó Szolgálattól SMS-t kapnak, amelyben értesülhetnek arról, hogy mikor szállították ki és használták fel a vérüket. Ezt megerősítette a félegyházi Vereb Zoltán is, aki utolsó véradóként vett részt az eseményen, este 8 órakor került sorra, de egyáltalán nem bánta a hosszú várakozást. Mint mondta, rendszeres véradó, ez volt számára a 23. alkalom, és mindig örömmel tölti el, hogy segíthet másokon.