Rekordot dönt idén a vízbefulladások száma

A szakemberek szerint idén érezhetően megnövekedett a vízi balesetek, és az ezekhez köthető halálesetek száma. A jelenség okairól a bajai Havária Katasztrófaelhárító Egyesület elnökével, Szathmári Zsolttal beszélgettünk, aki társaival aktív szerepet vállalt a 2019-es Hableány tragédiai mentési munkálataiban is.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

– Csak a múlt héten három halálesethez riasztottak bennünket – kezdi a tényekkel Szathmári Zsolt. – De ez a romló tendencia nem csak a dél-magyarországi régióra jellemző, ahol mi végzünk szolgálatot, hanem a balatoni kollégáink is sorra arról számolnak be, hogy mérhetően több és súlyosabb a balesetek száma – teszi hozzá.

A bajai vízimentő szerint óriási problémát okoz, hogy több, mint egy évig zárva tartottak az uszodák. Az emberek vízbiztonsága jelentősen csökkent, a lassan lecsengő pandémia pszichés terheléseiből pedig még csak most engedünk ki, általában a vízparton, és gyakran alkoholfogyasztás mellett, ami hozzájárul a balesetek kialakulásához.

– Az extrém meleg miatt ráadásul még többen vannak a vízpartokon, és évről-évre látjuk, hogy a változó világ milyen sokat formál az emberek szabálykövetési szokásain is. Az egyén szabadságát sokszor előtérbe helyezik, felrúgva az előírásokat, és ez könnyen bajhoz vezet. A vízzel kapcsolatban ugyanis vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amik mindenkire vonatkoznak, akkor is, ha két méteres felnőtt férfi, és akkor is, ha hároméves óvodás kislány. Általános tévhit, hogy „de ez velünk nem történhet meg”, mi vízimentők vagyunk rá a tanúk, hogy bárkivel bármikor megeshet a baj – hangsúlyozza a szakember.

Melyek a lefőbb szabályok?

– Nyílt vízen csak azon a kijelölt strandolóhelyen lehet fürdőzni, amit a tulajdonos, vagy a helyi önkormányzat átvizsgáltatott búvárokkal, hogy nincs a víz alatt semmi veszélyes tárgy. Felállították a megfelelő illemhelyeket, feltüntették a vízhőmérsékletet, valamint vízimentő- és egészségügyi szolgálat is rendelkezésre áll a segítségnyújtáshoz, és emellett a vízminőséget is folyamatosan ellenőrzik – sorolja Szathmári Zsolt. Ahol ez hiányzik, ott tilos fürdeni, ennek ellenére az emberek 90 százaléka tiltott helyen strandol. Különösen jellemző ez a kisebb városokban, ahol például bányató működik. Ezek akkor is nagy veszélyt jelentenek, ha valaki már évek óta jár oda. A másik problémás dolog az éjszakai fürdőzés, ami még a kijelölt helyeken is tilos.

A kiskamaszok a leveszélyeztetettebb csoport

– Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a gyerekekkel ezen a téren is engedékenyebbek a szülők. Tömegesen járnak ki fürdőzni kiskamaszok felügyelet nélkül, mert azt gondolják a szülők, hogy ha hárman vannak, majd vigyáznak egymásra. Ez szintén erős tévhit. Az elmúlt 30 évben közel 200 halálos balesetnél voltam jelen, és a statisztikák, valamint a személyes tapasztalataim is azt mutatják, hogy éppen a kamasz fiúk azok, akikkel a legtöbb baleset történik, a szabályok felrúgása, az alkoholfogyasztás és a felelőtlenség miatt. A másik veszélyeztetett csoport az időseké, akik már nem tudják jól felmérni a saját pszichés vagy fizikai teljesítőképességüket, és az önismeret hiánya vezet a bajhoz. Utánuk jönnek a kiskorúak, akiket mindenféle, nem bevizsgált felfújható eszközökkel akarnak a vízen biztosítani a szülők – részletezi az egyesület elnöke.

A tragédiák zöme elkerülhető lenne megelőzéssel

Szathmári Zsolt hírportálunknak elmondta, hogy az elmúlt húsz évben elképesztően sok energiát fektettek a megelőzésbe, de sokszor szélmalomharcnak bizonyul az igyekezetük, mert az oktatási intézményekbe maximum a víz világnapján tudnak bejutni, vagy olyan táborok esetén, ahol nincs elég program.

– Tavaly egy olyan nemzetközi katasztrófavédelmi-szakbúvár képzést (ERDI) hoztunk be Magyarországra, amelynek én vagyok a vezető oktatója. Ennek keretein belül már nemcsak mentőbúvárokat, vagy éppen vízalatti helyszínelőket képzünk, hanem szóvivőket is, valamint olyan vízbiztonsági szakembereket, akik jelenleg még nem nagyon léteznek az országban. Az ő feladataik közé tartozna az is, hogy a drogprevenciós programokhoz hasonlóan, egy jól kidolgozott tematika mentén előadásokat tartsanak az óvodákban, iskolákban, nem csupán a vízbiztonságról, hanem a vízi környezetvédelemről is. Rendkívül fontos lenne, hogy a kötelező tananyag mellett, ilyen hasznos, gyakorlati tudnivalókat is eljuttassunk a gyerekekhez, mert ezzel a tragédiák zöme elkerülhető lenne – hangsúlyozza a szakember.