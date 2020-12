Regisztrálni kell a kedvezményes bérlethez

A hatvanöt év feletti kecskeméti lakosok részére szóló „nyugdíjas” és a lakóhelyhez, illetve tartózkodási helyhez legközelebbi várakozási területre szóló „lakossági” bérletek megvásárlásához szükséges idei regisztrációt törölték.

A 2021-es bérletek megvásárlásának feltétele a kedvezményre jogosultság igazolása, vagyis szükséges a regisztráció megújítása – közölte a Kecskeméti Városrendészet szerkesztőségünkkel.

Ez már lehetséges a városrendészet honlapján keresztül vagy személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő–szerda 8–15, csütörtök 8–18, péntek 8–12 óra között) a Budai utca 2/a szám alatti ügyfélszolgálati irodában.

A kedvezményes bérlet megvásárlásához szükséges regisztráció során be kell küldeni, vagy be kell mutatni az adott személygépkocsi forgalmi engedélyének mindkét oldalát, a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának személyi igazolványát és lakcímkártyáját is.

Az ügyfélszolgálaton történő hosszabb várakozás elkerülése érdekében kérik, hogy az érintettek lehetőség szerint interneten regisztráljanak, ha pedig erre nincs lehetőségük, akkor mielőbb menjenek el az ügyfélszolgálatra, ne várják meg az év végét, vagy a jövő év elejét. Mint a társaság közölte, jelenleg az ügyfélszolgálaton – figyelemmel a most országosan ingyenes parkolásra – nem kell számolni várakozási idővel.

A nem kedvezményes parkolóbérletek regisztrációját nem törlik, ezek esetében nincs szükség újraregisztrálásra – hívta fel a figyelmet a városrendészet.