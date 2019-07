Régi pompájában tündököl a Szentháromság szobor

Három szent szobrát kivéve szinte minden eleme helyére került a főszékesegyház előtti téren álló Szentháromság szobornak.

Ha valaki követi az egyházmegye főépítésze, Vörös Márta közösségi oldalát, az naprakészen tudhatja, melyik fázisánál tart a Szentháromság szobor visszahelyezése. A mérnökasszony jóvoltából azt is láthatta az „internet népe”, hogy a napokban Bábel Balázs érsek is felment az állványzat tetejére, hogy mintegy 8-9 méteres magasságban is megszemlélje a városképet 233 éve formáló alkotást.

– A szobor legfőbb elemeit már a helyére emelték, de még lesznek rajtuk elvégzendő feladatok, összecsiszolások vagy az illesztések zárása. A főpárkányra visszakerül majd Szent Sebestyén, Szent Flórián és Nepomuki Szent János szobra – mondta el a helyszínen Vörös Márta, aki a helyreállítás minden lényeges mozzanatát fotókkal is dokumentálta.

Mint a főépítész hozzátette: többen is úgy vélik, hogy az oszlop magasabb lett, mint az eredetije, de ez csak optikai csalódás, mert a szobor pontosan olyan magas, mint korábban. A Szentháromság szobor azonban most olyan környezetbe került, ahol a középpontban van és a közelében lévő épületek nem nyomják el.

– A történeti helyzetét őrzi mostantól a szobor, ami így ismét önállóvá tudott válni. Valamikor is a főutca közepén állt, és most a Szent István király út meghosszabbításának képzeletbeli tengelyében, a főszékesegyház, az érseki kastély és az Astriceum Érseki Múzeum által határolt terület középpontjába került – tudtuk meg Vörös Mártától, aki elárulta, hogy egy régi felvétel segítségével sikerül rekonstruálni az oszlopot körülvevő kis kerítést is. – A kastélyparkban megtaláltuk a kerítés egyik kőelemét is és így a kovácsoltvas kerítés is elkészülhet – tette hozzá örömmel a főépítész.

Az égbe törő, felfelé keskenyedő szobor tetejére a napokban felkerült a szentháromság aranyozott jelképe. Az angyalfejekkel, növényi fonatokkal díszített főoszlopon látható Kalocsa város címere is. Az oszlop három domborművén az Angyali üdvözlet és Mária mennybevitele, valamint a Szentháromság oszlop felállításának jelenete látható.

A Szentháromság téren az oszlopállítás mellett, további jelentős munkákat végeznek, és az állványzatoktól megszabadult, megszépült érseki kastély bejáratánál hamarosan kezdődhet a trentoi porfir kőburkolat lerakása.