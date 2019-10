Régi idők vásárait idézték Szankon

Régi idők vásárait igyekeztek felidézni szombaton a szanki Kiskun Emlékhelyen.

A kirakodók között főként kézművesek kínálták termékeiket, de nem hiányozhatott egy pecsenyesütő, de még réteskészítő is akadt. A nap során többször volt tárlatvezetés a nyáron átadott látogatóközpontban, ahol a kunok történetét ismerhetik meg a vendégek. A forgatagot zenés bemutatók is színesítették, mint például a Hagyományőrző Kelevézek, Pechnig Rezső és felesége, Éva asszony összeállítása. Hagyományőrző csoportok – betyárok, táncosok, népzenekarok – fellépéseit is láthatta a közönség az első alkalommal megtartott múltidéző vásárban.