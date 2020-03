Régi idők vásárait idézték meg Szankon

Múlt év ősze után ismét a régi idők vásárait idézték meg szombaton a Kiskun Emlékhelyen.

A forgatagban csak kézműves termékeket kínáltak a nyakékektől kezdve a fából készült játékokon keresztül a házi lekvárokig és a mézes finomságokig. Szép számban voltak jelen a Kézműves Egyesület Kiskunmajsa tagjai is, akik sátrában már a közelgő nemzeti ünnep és a húsvét kellékei is ott voltak a portékák között. Kelevézek, hagyományőrző csoportok – közöttük a jászszentlászlói Hangász Együttes ifjúsági és felnőttcsoportjai – szórakoztatták a közönséget, melynek tagjai huszárok előadását is meghallgathatták.

A hűvös, szeles időben tartott vásár szervezőitől megtudtuk: az emlékhelyen már elkezdték a nyári kiskuntalálkozó előkészítését is. Június 20-án, a 33 kiskun település bevonásával ­zajló rendezvényen is a hagyományőrzésé lesz a főszerep, lovasíjászok, néptáncosok, népzenei együttesek közreműködésével. A részt vevő települések a helyi értékeiket is bemutathatják. A találkozóra mongol és kazah vendégeket is várnak.