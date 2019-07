Régi fényében pompázhat újra a Szentháromság-oszlop is Kalocsán

A Szentháromság tér teljes, korhű helyreállítása fontos szakaszhoz ért: hamarosan újra régi fényében pompázik az Érseki Kastély főbejárata közelében egykor állt Szentháromság-oszlop.

A beruházást vezető építész elárulta: a nehéz, de annál látványosabb munkával párhuzamosan indul a tér visszatöltése is. – Korabeli fényképeken és térképeken is ábrázolják az oszlop eredeti helyzetét. Most a Szentháromság térre, a Szent István út meghosszabbított tengelyébe kerül, a székesegyház, az Astriceum Érseki Múzeum és az Érseki Kastély által határolt tér közepére – írta le az emlékmű régi-új elhelyezkedését Vörös Márta vezető főmérnök.

– Ez egy különleges építmény, de az országban sok helyen láthatunk hasonlót. Emlékoszlop, amit eredetileg a korabeli pestisjárványok túlélői állítottak hálaképpen, vagy a járványok elkerülésének reményében – fejtegette.

A szakember felidézte: ezek a szobrok az elmúlt évszázadok során „divatossá váltak”, magyarán olyan helyeken is megjelentek, ahol nem, vagy csak kevésbé tarolta le a lakosságot a kor rettegett betegsége. Így kerülhetett ilyen emlékmű Kalocsára is, hiszen a feljegyzések szerint bár akadtak pestisben szenvedő betegek (erre régi sírokban talált, fertőtlenítés gyanánt használt mészmaradványok utalnak), a várost szerencsésen elkerülték a nagyobb járványok. Ez a török uralom idején meggyérült lakossággal is magyarázható: a ritkán lakott térségekben kevésbé érintkeztek egymással az emberek, így a fertőzések sem terjedhettek el széles körben.

– Nagy jelentőséggel bír maga a Szentháromság-oszlop jelképrendszere is, hiszen a hitünk alapszimbóluma a Szentháromság ábrázolása, és illeszkedik is a barokk környezetbe – vezette le Vörös Márta. Hangsúlyozta: valóban és szó szerint keresni kellett az oszlop eredeti helyét, hiszen az idők során többször változott a pozíciója. Legutóbb a szocializmusban, amikor egy szovjet katonai emlékmű építése miatt „tették odébb”, a Szent István út és a Kossuth Lajos utca sarka felé elmozgatva.

– Most újra faragva állítjuk fel, így ez is testközelbe hozza a múltat, amiről szól az egész rekonstrukció. Látványos folyamat lesz az összerakása, daruval is dolgozunk majd, hiszen egyes elemek több tonnát nyomnak – jelezte. Az emlékoszlop kőelemei egytől egyig itt vannak, a középső, legnehezebb elemek visszaállítása, rögzítése, kapcsolása már nehezebb munka lesz, fogalmazott, hiszen egy több mint nyolc méter magas oszlopról van szó (összehasonlításképpen: fotónkon ennek 2,8 méteres alépítményén áll az egyik dolgozó).

A gyalogosok átmehetnek

A Szentháromság tér felújításának jelenlegi ütemében nem csak a restaurált oszlop helyreállítása zajlik: a közművek lefektetése és a vízelvezetés kialakítása már megtörtént, a következő időszakban szegélyeznek, majd lassan feltöltik a teret, a járószintig. A nagy teherbírású térszerkezethez beton- és ágyazórétegeket (dolomitot, zúzalékot) terítenek el, majd jön rá a 6–10 centi vastag kőburkolat. A most zajló munkálatok egyébként továbbra sem zavarják az átmenő gyalogosforgalmat: a tér feltöltése, illetve az emlékoszlop építése elkerített területen zajlik, de biztosítottak olyan kordonozott ösvényeket, amelyeken a helyiek és a turisták kényelmesek átszelhetik a teret. Az Astriceum Érseki Múzeum szintén megközelíthető az oldalkapun keresztül, és az Érseki Kastély is látogatható: a nagyobb létszámmal érkező csoportok kísérővel vághatnak át a munkaterületen, ahol ez időre megállítják a gépeket – ugyanezt egyéni látogatók számára nyilván nem tudják biztosítani.