Régészeti leleteken keresztül elevenedett meg Lajosmizse története

Évezredek Lajosmizsén – Régészeti fejezetek a település múltjából címmel rendezte meg a lajosmizsei önkormányzat csütörtökön a II. Lajosmizsei Helytörténeti Konferenciát a Művelődési Házban.

A megnyitón Basky András, Lajosmizse polgármestere köszöntötte az érdeklődőket és üdvözölte azt, hogy az előadásokon keresztül feltárul a település régmúltja. Juhász Gyula, Felsőlajos polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a Lajosmizsét érintő kutatásokkal egyben Felsőlajos történetét is kutatták.

Sz. Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti osztályának vezetője szerint a konferencia érdekessége, hogy kizárólag régészeti témájú előadások hangzottak, hat témakörben, Lajosmizse és a környék múltjához kapcsolódóan. Az előadásokon közel háromezer év történetét mutatták be az előadók a korábbi régészeti feltárások különleges leletein keresztül.

A konferencián F. Kovács Péter a szkíták és kelták Lajosmizse szűkebb régiójából származó emlékeit mutatta be, Sz. Wilhelm Gábor a szarmata, avar és Árpád-kori települések feltárásáról tartott előadást. Lukács Nikoletta a Homokhátság északi lankáiról származó honfoglalás kori emlékeinket mutatta be, dr. Rosta Szabolcs régész szemmel mutatta be a Duna–Tisza közén dúló tatárjárást. Fazekas András Kristóf a középkori Mizse faluról és templomáról tartott előadást, míg a konferencia záró előadása Pálóczi Horváth Andrástól hangzott el a Felső-Kiskunság kun betelepüléséről és a kunok régészeti emlékanyagáról.

A konferencia után régészeti kiállítás nyílt a Művelődési Házban, melyen megtekinthetők az előadásokhoz kapcsolódó, a rézkortól a középkor végéig tartó időszakból származó leletek. A kiállítást három hétig tekinthetik meg a település története iránt érdeklődők.

A konferencián elhangzott előadásokból a közeljövőben könyv is születik.