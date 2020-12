Rászoruló embereknek adnak szeretetebédet Baján

Szeretetebédre várták a hátrányos helyzetű embereket szerdán a déli órákban a Belvárosi Közösségi Házban.

A melegételosztás február végéig tart, addig minden héten más-más felajánló támogatásából főzik az ételeket és osztják ki a Katolikus Karitász bajai szervezetének munkatársai közül néhányan, akire sor kerül, a Baja Marketing Kft. dolgozói közül páran, illetve minden alkalommal bekapcsolódik dr. Zöld Lászlóné képviselőnő is.

Az ebédet a Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola konyháján főzték, ezen a héten 240 adag bolognai spagettit és gyümölcsöt csomagoltak be az ebédelőknek. A koronavírus-járvány miatt szigorú feltételek mellett vehették át az élelmet a rászorulók. A bejáratnál kötelező kézfertőtlenítés után, arcmaszkban léphettek tovább. A melegételosztásban részt vevők pedig kesztyűvel is védték magukat. – Ma 240 adag melegételt osztottunk ki, valamint egy kis gyümölcsöt vihetett haza mindenki. A vírusos időszakra való tekintettel mindenkinek adhattunk egy kis vitaminpótlást is, amit a FBH-NP Nonprofit Kft. támogatott. Jövő héten a Borbisztró felajánlásából gulyásleves készül majd gazdagon, mondta el a képviselő.

Dr. Zöld Lászlóné hozzátette: bár az életkorát tekintve a veszélyeztetett csoportba tartozhat, nem fél, mert erős a hite és már több védőoltást is felvett. Egyebek mellett az influenza, a tüdőgyulladás elleni vakcinákat, és természetesen már feliratkozott a koronavírus elleni injekcióra is.