Rangos elismerés járt az orgoványi polgárőrség újjáélesztéséért

A 17 éve szolgálatot teljesítő Cseri István értékes és hasznos munkájáért a nagy erkölcsi elismeréssel bíró Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díját vehette át.

Cseri István 17 éve polgárőr, az Orgoványi Polgárőr Egyesület elnöke. Kitűnő kapcsolatot tart fenn Orgovány lakosságával, a helyi önkormányzattal, a Kecskeméti Rendőrkapitányság és számos más szervezet munkatársaival. Az Országos Polgárőr Szövetség 2012-ben ezüst érdemkereszt, 2015-ben arany érdemkereszt kitüntetésben részesítette. A hónap polgárőre lett 2019. júliusában Bács-Kiskun megyében. Értékes és hasznos munkája során közbenjárt körözött személyek elfogásában, szökött fogoly kézre kerítésében, eltűnt személyek felkutatásában, tűzesetek elhárításában és egyéb bűncselekmény elkövetésének elhárításában. November végén a megyei Prima díj Sheraton Hotelben megrendezett átadó ünnepségén a nagy erkölcsi elismeréssel bíró Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díját vehette át.

– Mérföldkőhöz ért a díjjal. Hogyan tekint vissza több mint másfél évtizedes polgárőri munkájára?

– Tizenhét éve vagyok polgárőr és 14 éve látom el egyesületünk elnöki tisztjét. Ez idő alatt nem csak a külső, látható munkánkban, de a belső életünkben is igyekeztem építeni. Nagy hangsúlyt helyeztem a tagságunk egyben tartására és bővítésére. Tizenhét éve egyesületünk alvó egyesület volt. Ezt felélesztettük és eljutottunk arra a szintre, ahol a környező települések egyesületei vannak. Azt hiszem, hogy sikeresnek értékelhetjük a törekvésünket, mert olyan áldozatos együttműködés, egymásra támaszkodó közösség alakult ki nálunk, amire büszkék vagyunk. Nagyon fontos, hogy ugyan egyenruhások vagyunk és szolgálatot látunk el, de nagyon jó emberi viszonyt élvezhetünk a közösségben, nálunk nincs parancs, csak kérés. Ez pedig nagyon fontos a jó légkör és munkakedv megtartásában.

– Mit tart polgárőr pályafutása nagyobb sikereinek?

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy társaimmal eddig négy-öt körözött személy elfogásához járultunk hozzá. Számos tűzoltásban vettünk részt Orgoványon és a környéken, sokszor segítettük a rendőr kollégák munkáját a határon és nagy árvíz idején részt vettünk a védekezésben. Mindig ott voltunk, ahol kellettünk.

– Nagy elhivatottságot igényel a szolgálat. Önt mi hajtja ennyi ideje?

– A személyiségem része, hogy szeretek adni, még akkor is, ha nem kapok érte viszonzást. Az adás önmagában hordozza jutalmát. Ugyan a polgárőri tevékenységért nem kapunk fizetséget, de annál sokkal többet kapunk vissza az emberektől, amikor köszönetet mondanak, vagy egy akció sikere is visszaigazolást jelent arra, hogy érdemes tovább csinálni. Sosem a díjakra hajtottam, de jó érzés, hogy a munkámmal kiérdemeltem az elismeréseket. Ha azt látom, hogy egy kollégám jól dolgozik, igyekszem közbenjárni azért, hogy elismerjék a munkáját.

– Hogyan tovább a díj után?

– Beállt a mérték, ennél a szintnél nem mehetünk lejjebb, csakis feljebb és továbbvisszük a lendületet. Szeretnénk fiatalítani, ami nem könnyű, a hivatás anyagi oldala miatt. De hogy jót is mondjak, szeptember óta hétfőn és csütörtökön az orgoványi iskola diákjaival segítjük a központ zebráin a gyalogosok átkelését. Mikulás alkalmával pedig a diákokkal közösen édességet osztottunk azoknak az autósoknak, akik bekötötték a biztonsági övüket. Az úgynevezett alvó tagjainkat pedig talán meggyőzzük munkánkkal és sikereinkkel arról, hogy jó kis csapat a miénk. Szeretnénk, ha a lakosok is jobban megismernék és elismernék a munkánkat, mert sokszor tapasztalunk közönyt részükről, ugyanakkor ha baj van, hozzánk fordulnak. És szívesen vennénk, ha adott esetben munkánkat segítő felajánlással is kifejeznék köszönetüket. Mert amíg ők alszanak, mi járőrözünk.