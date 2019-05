Rangos díjat nyertek a kalocsai diákok

A Kalocsai Szent István Gimnázium diákjai alkotta Clap and Dance csoport kihozta a maximumot az idei István Napokra készült FAME – A hírnév ára című táncjátékból. Dobogóra léphettek, és különdíjat is nyertek vele a SCHERZO – Zenés Színpadok Országos Fesztiválján a napokban Pápán. A tematikus összeállítás kategória harmadik helye mellett különdíjat is kaptak, a koreográfiáért.

– Remek műszaki és hangtechnikusstáb várt minket: minden kérésünket tudták és akarták teljesíteni, így igazi színházi körülményeket találtunk a művelődési házban – dicsérte a szervezést a darab rendező-koreográfusa, dr. Deákné Tóth Veronika. – Lehetőséget kaptunk arra is, hogy felmérjük a színpadi adottságokat, így teljesen felkészülten tudtunk fellépni. A fesztivál zsűrije (Nagy Anikó Jászai Mari-díjas szín- és énekművész, Kovács Gábor Dénes rendező, tanár, valamint Bakó Gábor táncpedagógus, koreográfus) megegyezett a tavalyival, ami a felkészítő szerint előnyt jelentett, hiszen a bírák számára ismerős csapatként bizonyíthatták, mekkorát fejlődtek, mennyivel érettebbek lettek egyetlen év leforgása alatt. – Elképesztő erőbedobással és felszabadultan, jókedvvel adták elő az egyórás táncjátékot a kalocsai diákok. Nagyon büszke voltam rájuk, mert hibátlan műsort produkáltak. Az értékelést nagyon nagy öröm volt meghallgatni – jegyezte meg a harmadik helyezést kommentálva dr. Deákné, kiemelve, hogy a teljes program legjobb koreográfiájának különdíját is sikerült bezsebelniük.