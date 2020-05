Ramóna szívügye, hogy tudását átadja a fiatalabbaknak

Gergely Ramóna kamaszként kézzel-lábbal tiltakozott az ellen, hogy kosárfonó legyen. De bármennyire is ellenkezett, a sorsát nem kerülhette el. A többgenerációs családi örökséget továbbéltetve lett mára elismert kosárfonó, a Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész.

Gergely Ramóna az erdélyi Siménfalván kosárfonó családban nőtt fel. Szinte az anyatejjel együtt szívta magába a mesterséget. Családjában ötödik generációs kosárfonó: szülei, nagyszülei, dédszülei, sőt még az üknagyszülei is kosárfonásból éltek. Nem csoda, hogy kilencévesen már olyan szép kosarakat készített, amelyekért fizetséget is kapott. Szabadidejében mindig szívesen vette kezébe a vesszőt, de minél többet csinálta, egyre jobban érezte, hogy ez nagyon nehéz kenyérkereset. Kamaszként, pályaválasztás előtt állva úgy gondolta, minden mást szívesebben csinálna, mint a kosráfonást, ezért úgy döntött, hogy középiskolába megy és leérettségizik. A sors mégis máshogy rendezte. A nyári szünetben ugyanis a szüleivel Magyarországra jött idénymunkára.

Először Szankon, majd Tiszaalpáron fonták a kosarakat. A két ország között ingáztak éveken át, míg végül Ramóna Tiszaalpáron találta meg élete párját, így végleg áttelepedett. Közben persze több képesítést is szerzett és leérettségizett, de a tanulás mellet sem hagyta abba a kosárfonást. – Arra jöttem rá, hogy akárhová mentem dolgozni, sehol nem találtam a helyem, csak a kosárfonó műhelyben érzem jól magam. Bármennyire is tiltakoztam ellene fiatalon, rá kellett jönnöm, hogy mégis ez az én utam – mesélte lapunknak. Elmondta, sokáig bedolgozott az egyik nagy tiszaalpári cégnek. A tömegcikkek készítése azonban nem az ő műfaja. Az alapos munkát szereti, ahhoz pedig idő kell, ezért döntött úgy, hogy a saját lábára áll.

Legszívesebben az üvegfonással, más néven üveghímzéssel foglalkozik, amit a Kárpát-medencében mindössze hárman művelnek. De szívesen fon bevásárlókosarakat és apró gyermekkosarakat is – részletezte Ramóna, aki harmincöt évesen elmondhatja magáról, hogy munkássága bekerült a megyei értéktárba is. – A kosárfonó találkozókon, amit már tíz éve szervezünk meg Tiszaalpáron, mindig biztattak a többiek, hogy zsűriztessem az alkotásaimat, mert nagyon szépek. Évek teltek el azonban, mire rászántam magam és megpályáztam a Népművészet Ifjú Mestere címet. Az ehhez szükséges szakdolgozatomban két tájegység: a szülőfalum, Siménfalva és az új otthonom, Tiszaalpár kosárfonási hagyományát, technikáit, formavilágát hasonlítottam össze. Közben pedig elkezdtem zsűriztetni a munkáimat. Három év alatt teljesítettem a követelményeket, így nyertem el a Népművészet Ifjú Mestere és a Népi Iparművész címet – részletezte Ramóna, aki örömmel mesélt arról is, hogy tavaly elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíját is.

A fiatal népművészeknek kiírt program keretében közel háromezer pályázó közül százan kapták meg a támogatást. – Azért indultam el ezen a pályázaton, hogy megvalósítsam az egyik nagy álmomat: szeretném ugyanis bemutatni azokat az erdélyi kosárfonó mestereket, akiktől tanultam. A szakma nagyjait, akikről senki nem tud a világban. Érdekes és izgalmas számomra ez a gyűjtőmunka, hiszen nagyon sok újat tanulok a régi mesterektől. Fontosnak tartom, hogy összegyűjtsem ezt a tudást, hiszen egyre kevesebben vannak már, akik a kosárfonással hivatásszerűen foglalkoznak. A fiatalokat nem vonzza ez a mesterség.

Nehéz fizikai munka és az alapanyagot is egyre nehezebb beszerezni. Nincsenek már füzesek, ahol vesszőt lehetne gyűjteni, ezért jelenleg lengyel importanyagból dolgozunk, ami nagyon drága. Megtermelhetnénk ugyan a vesszőt, de a begyűjtése, főzése, hántolása sok időt és nagy tudást igényel, ez már szinte egy különálló mesterség – sorolta a hátulütőket Ramóna, aki arról is beszélt, hogy az idei bevételük nagy részét elviszi a koronavírus, mert elmaradnak azok a vásárok, rendezvények, ahol árulni szokott. Sőt egyhamar tanfolyamok, bemutatók sem lesznek – tette hozzá.