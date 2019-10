Rákóczi-kiállítást nyitottak a gimnáziumban

Az idei év II. Rákóczi Ferenc-emlékév, mivel az államférfit 315 éve választották erdélyi fejedelemmé. Az ebből az alkalomból létrejött országos rendezvénysorozatnak lett részese a Kalocsai Szent István Gimnázium, amikor helyet biztosított könyvtárában a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület vonatkozó kiállításának. A megnyitón a szervezet elnöke, dr. Messik Miklós tartott előadást, Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában Európában címmel.

A szakértő olyan kevésbé ismert történeteket is felelevenített, mint hogy hogyan fogadta a fejedelmet az udvarában a Napkirály, akivel aztán tartós, nagyon jó személyes kapcsolatot ápolt. Vagy hogy Rákóczi milyen hihetetlen köztiszteletnek örvendett Angliában.

– A tárlat egyik különlegessége, hogy a MEVE gyűjteménye. Ez a szervezet azokat az emlékhelyeket látogatja és kutatja, amelyek jeles magyar történelmi személyiségekhez kapcsolódnak. Ez a kiállításuk II. Rákóczi Ferenc életútját mutatja be, elsősorban azokat a helyeket, amelyeket fia­tal korában, utazásai során felkeresett, illetve bujdosásának helyszíneit is – foglalta össze Bekes Rita intézményvezető-helyettes. – A kiállítás 25 tablón mutatja be ezeket az emlékhelyeket, sok fotóval, térképpel, korabeli forrással – összegezte, megjegyezve, hogy a Bajai Tankerületi Központ jóvoltából állomásozik náluk a gyűjtemény.