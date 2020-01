Ragaszkodnak az orvosi rendelőhöz a Bankfaluban élők

Aláírásgyűjtésbe kezdtek a Bankfaluban élők a városrész háziorvosi rendelőjének elköltöztetése okán. Eddig közel hétszázan erősítették meg kézjegyükkel, hogy nem szeretnék, ha az önkormányzat áthelyezné a rendelést a Bankfaluból a városközponti rendelőintézetbe.

A Bankfalu Kiskunfélegyháza egyik kertvárosi része, amely egyre népszerűbb a fiatal családok körében, sorra épülnek a családi házak az új kiosztású telkeken. A képviselő-testület tavaly novemberben döntött úgy, hogy a bankfalui háziorvosi rendelőt a városközponti felújított rendelőintézetbe költözteti. Az áthelyezéssel azonban sokan nem értenek egyet a Bankfaluban – derült ki azon a lakossági fórumon, amelyet a Veled a Városunkért Egyesület kezdeményezésére tartottak a napokban a kertvárosrész óvodájában.

Kis-Szeniczey Kálmán önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, a háziorvosi rendelő húsz éve zavartalanul működik a Kamilla Patika szomszédságában. Felidézte, hogy több mint két évtizede nagy küzdelmek árán sikerült a városrészben a gyógyszertárat és mellette az orvosi rendelőt kialakítani, értetlenül állnak az áthelyezés előtt. A témában készült előterjesztésben egyetlen érv szerepel, miszerint magánkézben van az orvosi rendelő épülete – nyilatkozta lapunknak az LMP-s képviselő. A fórumon megjelent lakók elmondták, sokuknak gondot jelent a városközpontba való bejutás, ezért sem támogatják az orvosi rendelő elköltöztetését. Azt sem értik, hogyha a Petőfi-lakótelepen, illetve a Móravárosban lehet orvosi rendelő, akkor a Bankfaluban miért kell megszüntetni. Kis-Szeniczey Kálmán elmondta, kezdeményezik, hogy a képviselő-testület tárgyalja újra az ügyet, és hogy kerüljön vissza, akár önkormányzati tulajdonú épületbe a rendelés.

A témával kapcsolatban felkerestük dr. Füstös Magdolna aljegyző asszonyt, aki elmondta, a Veled a Városunkért Egyesület képviselői is megszavazták, hogy februártól önkormányzati ingatlanban, a városközponti rendelőintézetben, a kor igényeinek megfelelő, modern környezetben kezeljék a bankfalui betegeket. Az aljegyző hangsúlyozta: a város egyik legnagyobb egészségügyi beruházása során az önkormányzat egymilliárd forint saját forrásból újította fel az évek óta üresen álló rendelőintézet épületét, épp azért, hogy megfelelő színvonalú ellátást tudjanak biztosítani a félegyházi betegeknek. Ugyanakkor azt is hozzátette, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy egy önkormányzati épületben – akár egy új építésűben – később újra indulhasson a háziorvosi rendelés a Bankfaluban. Mindazonáltal azt is elmondta, hogy bár az orvosoknak nem szabhatják meg, hogy hol rendeljenek, de az önkormányzatnak kötelessége ingyen helyiséget biztosítani a zavartalan ellátáshoz.