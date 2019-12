Radics Sándor színdarabban cimbalmozott Olaszországban

Gyógyító dallamok címmel szervezi meg 12. jótékonysági koncertjét Radics Sándor cimbalomművész, aki a napokban tért haza olaszországi vendégszerepléséről. A sztárvendégek között ott lesz Radics Gigi, Pitti Katalin és Kökény Tamás.

Radics Sándor kiváló cimbalomjátékának köszönhetően már a világ számos pontján játszott. Az Európa Unió nagydíjas cimbalomművész, Guiness-rekorder, Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetett az elmúlt heteket Olaszországban, Modenában töltötte. A zenész tagja a 100 Tagú Cigányzenekarnak is, a menedzserük ajánlásának köszönhetően kérték fel a modenai színház egyik darabjához. Cimbalomjátékát még a nyáron mutatta be, azonnal megkapta a munkát. A La Commedia della vanita (Hiúság vígjátéka) darabot Radics Sándor cimbalmon, a Magyarországról elszármazott Lackó Renáta pedig hegedűn kíséri.

– Nagy megtiszteltetés, hogy játszhatom az olasz színházban – jegyezte meg a kecskeméti cimbalomművész. – Október közepén utaztam ki, több mint egy hónapig tartottak a próbák. Nagyon sokat dolgoztam, de jól éreztem magam az olasz társulat körében. Angolul kommunikáltunk, de sok olasz szó is rám ragadt, mely elengedhetetlen volt a munka során. November 27. és december 8. között tíz napon át mindennap műsoron volt a darab, nagy siker fogadta – mesélte tovább.

Radics Sándor az ünnepekre hazautazott, januárban azonban visszatér. A darabbal januárban fellépnek még Rómában, Milánóban, Firenzében és Cesenában, majd Luga­nóban (Svájc).

A darabban komolyzenét és klasszikus zenét játszanak, például Sosztakovics-, Csajkovszkij-, Bartók-műveket. Az előadásban a szereplők komikus megjelenésűek. Ehhez igazodva a zenészek is nem mindennapi ruhában játszanak, sőt Radics Sándornak még szakállt is növesztenie kellett. Vicces plakátok is készültek a szereplőkről és a zenészekről.

Radics Sándor azonban ezekben a napokban sem pihen, sok a fellépése és készül a december 27-ei jótékonysági gálakoncertjére, melynek a nagytemplom ad helyet.

– Minden évben szervezek jótékonysági koncertet. Idén a Gyógyító dallamok címet kapta, mivel a megyei kórház koraszülöttosztályát támogatjuk a befolyt összegből. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a zenészbarátaim a felkérésemre, ha idejük engedi, akkor mindig igent mondanak. Így idén velünk lesz Pitti Katalin, Radics Gigi és Kökény Tamás. Kecskemétről pedig rajtam kívül Palotás József hegedűművész, Leskowsky Laura és Olasz Csaba énekművészek, valamint Publik Antal előadóművész és az idei Virtuóz-­győztes Tanboren Trio, melynek egyik tagja kecskeméti – sorolta. – Hatalmas munkával jár a szervezés, de megéri, mert nemes célt szolgál. Sok segítséget kapok a barátaimtól és a támogatóimtól, nélkülük nem is valósulhatna meg. Többek között Lezsák Sándornétól, Tőzsér Judittól, Ivaskó Istvántól és Kis Györgytől.