QR-kódok segítik Kiskunfélegyháza megismerését

Az országban egyedülálló mintaprojektként indult el a város nevezetességeit bemutató QR kódos mobilapplikációs rendszer Kiskunfélegyházán. Első körben húsz nevezetes épületre helyeztek ki kódokat a város központjában, melyek leolvasásával ingyenes tudhatják meg az érdeklődők a legfontosabb információkat az adott látványosságról. A legújabb technológián alapuló rendszerről az ötletgazdát, dr. Knipl Istvánt kérdeztük.

A város nevezetességeit bemutató QR kódos rendszer „testvérét” a Kiskun Múzeumban alkalmazták elsőként. Az úgynevezett Kiskun Múzeum Guide a legújabb technológia segítségével navigálja a látogatókat a tárlatokon. A kiállítási tárgyak és vitrinek mellett található QR kódok leolvasásával az információk gazdag tárháza nyílik meg a látogatók előtt – tájékoztatta hírportálunkat dr. Knipl István régész, történész muzeológus.

Az előzményekről elmondta, a múzeum megújult tárlatainak bemutatásához olyan rendszert kerestek, amivel a látogató egyszerűen, a saját eszközén érheti el a múzeum hangos tárlatvezetéseit, vagy olvashat sosem hallott, érdekes információkat egyes tárgyakról, gyűjteményekről. Így készült el a Kiskun Múzeum Guide, teljesen a mi igényeink alapján, az intézményre szabva

– hangsúlyozta az ötletgazda.

Azt is hozzátette, a járványhelyzet is rávilágított arra, hogy a múzeumokban már megszokott bérelhető eszközök helyett sokkal praktikusabb a saját okoseszközök alkalmazása. Ennek a rendszernek a továbbfejlesztett verziója a Múzeum Atlasz elnevezésű QR kód alapú interaktív gudie, amely a napokban indult el Kiskunfélegyházán. A rendszer az önkormányzat és a Tourinform Iroda közreműködésével valósult meg. A Mesél város projekt első lépéseként húsz nevezetes városközponti épületre került QR kód, melyek leolvasásával minden fontos tudnivalóhoz hozzáférhetnek az érdeklődők. Hamarosan húsz újabb kódot helyeznek ki városszerte, a program ugyanis rugalmasan és gyorsan módosítható. A szakmai háttéranyagot Mészáros Márta múzeumigazgató és Samu Csilla múzeumpedagógus közösen állítják össze – részletezte dr. Knipl István.

Azt is elmondta, szeretnék a Múzeum Atlasz rendszert folyamatosan bővíteni, így például a város rendezvényeinek népszerűsítésére is használni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Múzeum Atlasz applikáció egy biztonságos, zárt, reklámoktól mentes rendszer. A felhasználóknak attól sem kell félniük, hogy a letöltött tartalom feleslegesen terheli majd a telefon tárhelyét, mert miután elolvastuk és kilépünk a rendszerből eltűnik a telefonból.

A személyes tárlatvezetés továbbra is megmarad

Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója is elismerően szólt az új QR kódos rendszerről. Mint mondta, ez valóban nagy lehetőség számukra, hiszen a múzeumi tablók, illetve városi plakátok korlátozott lehetőségeivel szemben sokkal több információt tudnak átadni a látogatóknak mint korábban. Nagy előnye az is, hogy nem csak elolvasni lehet, hanem meghallgatni is az információkat, hiszen hanganyag is készült a kiállításokról, és a város nevezetességeiről is. A rendszer másik nagy előnye az idegen nyelvű tájékoztatás lehetősége. A múzeum igazgatója arról is beszámolt, hogy a most elindult Múzeum Atlasz a népszerű Városi séták programsorozathoz is nagyon jól illeszthető. A jövőben akár a múzeum munkatársainak kalauzolása nélkül is boldogulnak a turisták Kiskunfélegyházán. Mészáros Márta ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszer bevezetésével nem a személyes találkozások kiváltása volt a céljuk. A QR kódok nem az emberi kapcsolatok helyett, hanem azok mellett érvényesülhetnek igazán – összegezte az igazgatónő.