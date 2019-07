Pusztulnak a halak, mert leengedték a Dong-ér vizét

Haltetemektől bűzlik a Dong-ér Kiskunhalason. Információk szerint a csatorna vizét a múlt héten leengedte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mert napokon belül megkezdik a meder tisztítását és karbantartását.

A nyári kánikulában gyorsan bomlásnak indultak a Dong-éri-csatornában lévő elpusztult halak és más vízi élőlények. Több száz, de az is lehet, hogy több ezer hal pusztult el, mert leengedték a csatornából a vizet. Kiskunhalason, a Határ út mellett élők számára is elviselhetetlen a döglött halak szaga. A körzet önkormányzati képviselőjétől kértek segítséget, mert nem értik, hogy alakulhatott ki ilyen helyzet. Gyöngyi László önkormányzati képviselő előbb személyesen győződött meg arról, hogy valóban, szinte teljesen eltűnt a víz a mederből, csak az alján van némi pocsolya.

Úgy tudjuk, a halasi önkormányzat illetékes munkatársai felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, így derült ki, hogy az Ativízig szakemberei engedték le a vizet a csatornából, mert hamarosan megkezdődnek a meder karbantartási munkálatai.

Az eljárást helyi horgászok és környezetvédők is szóvá tették a közösségi oldalakon, ahol egyebek mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a Dong-éri-csatorna vizének leengedése miatt várhatóan megindul a közeli Sóstó apadása is, ami ebben a száraz időben és a tó jelenlegi nagyon alacsony vízállása mellett komoly gondokat okozhat.