Pusztulásra is ítélhetjük a vízimadarakat az etetéssel!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívást tett közzé arról, miért felesleges etetünk a vízimadarakat, sőt, még árthatunk is nekik ezzel.

Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot. Azzal, hogy enni adunk nekik, tömegesen sodorjuk veszélybe a vadmadarakat, meg is betegíthetjük, sőt, akár pusztulásra is ítélhetjük az állatokat – írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően eltérnek a klasszikus etetőket látogató énekesmadarakétól. Ezért etetésük nem hasznos.

A növényevő vízimadarak – mint például a récék, kacsák, ludak, hattyúk – a parton legelnek különböző fűféléket és egyéb lágyszárú növényeket. Ezek korlátlanul a madarak rendelkezésére állnak télen és nyáron egyaránt, ám ha mégsem, a madarak nem telepednek meg ott vagy elvonulnak az adott helyszínről. Ezért az etetőhelyeken

a madaraknak bedobált kenyér és egyéb értéktelen „táplálék” megbetegíti őket.

Az így okozott egyik tünetegyüttesnek külön neve is van, angyalszárny-betegségnek hívják.

Az etetőhelyek mesterséges táplálékkínálata kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést.

Azzal, hogy enni adunk nekik, növeljük a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből is eredő sérülésveszélyt is. Emellett az önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz.

A madarak táplálása elősegíti a fertőző betegségek terjedését is, ami különösen a madárinfluenza kapcsán jelent óriási kockázatot. Szennyezi a környezetet és növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből eredő elmocsarasodást. Növeli még a fajok közötti hibridizációt, helyi patkányinváziót is generál. Rontja még a madarak társadalmi megítélését, növeli az ember-madár konfliktushelyzeteket és a közvetlen fizikai érintkezés ránk, emberekre nézve is veszélyt jelenthet.

El kell fogadnunk és meg kell értenünk, hogy a vadon élő állatoknak nem arra van szükségük, hogy etessük őket, hanem értő, a saját szabályaik szerint élni hagyó, szemlélődő tiszteletünkre van, lenne szükségük! Ezért

a vízimadarakat soha, sehol és semmivel ne etessük!

