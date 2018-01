Program indul a fiatalok mozgás gazdag életmódjáért

Foci-, kézi- és kosárlabdákat, ugráló köteleket, futballkapukat és pulzusmérő órákat is tartalmaz az a sportszercsomag, amit a Magyar Diáksport Szövetségtől (MDSZ) kapott a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola.

Három intézmény már decemberben megkapta a sporteszközöket, januárban pedig további három iskolába érkezik meg a sportszercsomag. Az érintett oktatási intézmények mindegyike részt vesz ugyanis az MDSZ Tehetséggondozó programjában. Ennek célja, hogy valós tapasztalatok alapján olyan megoldási javaslatokat tudjon adni az ország valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményének, amely révén összehangolt szakmai együttműködések alakíthatók ki helyben a tanulók egészségfejlesztése érdekében, és így a fiatalok rendszeres mozgásra, sportolásra ösztönözhetők úgy, hogy ennek lehetőségei is bővülnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Magyar Diáksport Szövetség az idei tanévben kezdte meg a Tehetséggondozás sport által című programját, melynek során a szövetség 6 vidéki iskola bevonásával igyekszik feltárni és a valós képet felvázolni az iskolai és az iskolán kívüli sportolási lehetőségekről. A program tesztelése 2018 őszétől kezdődik, az iskolák, önkormányzatok, önkéntesek, szülők, pedagógusok, sportegyesületek, illetve az MDSZ helyi szakemberei bevonásával.

A program végeredménye egy a gyakorlati tapasztalatokra épülő ajánláscsomag lesz, amely bemutatja az iskola és a helyi, térségi szereplők tudatos együttműködési lehetőségeit annak érdekében, hogy a fiatalok életének még inkább része legyen a rendszeres testmozgás, és a gazdag közösségi programokon való részvétel.

A program előkészítését és lebonyolítását az MDSZ nagy értékű sportszercsomagok biztosításával is segíti az egyes iskolákban. A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda is többek között több tucat futball-labdát, ugrókötelet, szivacskézilabdát, tollasütőszettet és mintegy 100 szivacs-és gumilabdát kapott 1 millió forint értékben. Az ünnepélyes átadáson elhangzott az is, hogy a kiskunhalasi intézmény a későbbiekben további 2 millió forint értékű sporteszközfejlesztésben részesül.