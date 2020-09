Pozitív lett a lakiteleki polgármester Covid tesztje

Pozitív lett Madari Róbert, lakiteleki polgármester koronavírus tesztje, ezért két hétre, szeptember 11-ig karanténba vonult.

Pozitív lett Madari Róbert, lakiteleki polgármester koronavírus tesztje, ezért két hétre, szeptember 11-ig karanténba vonult a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársa – nyilatkozta hírportálunknak dr. Szikszai Emőke, jegyző.

A polgármester közleményt is kiadott, amelyben tájékoztatja a helyieket a kialakult helyzetről. Mint írja, elhúzódó arcüreggyulladása miatt a háziorvosa kérte a COVID teszt elvégzését. A tesztminták levétele kedden délelőtt megtörtént, csütörtökön reggel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járványügyi Osztályának munkatársa hívta és közölte, hogy a levett mintákon végzett teszt eredménye pozitív lett. A járványügyi hatóság munkatársa rögtön megkezdte a hivatalos protokollnak megfelelő intézkedés sorozatot – olvasható Madari Róbert közleményében.

Azt is leírja, hogy a helyzetről értesítette a képviselő-testületünk tagjait, a jegyzőjét, rajta keresztül a hivatal munkatársait is. Jelenleg az alpolgármester irányítja a település életét, vele ugyanis az elmúlt két hétben szabadsága miatt nem találkozott. Dr. Szikszai Emőke azt is elmondta, hogy polgármesteri hivatal dolgozói jelenleg tünetmentesek, a vírustesztet abban az esetben végzik el rajtuk, amennyiben betegségre utaló jelet tapasztalnak rajtuk.