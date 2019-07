Pótolni fogják az építkezés miatt kivágott fákat

A nyári szünidő alatt sem pihennek a halasi képviselők, rendkívüli testületi ülést hívott össze a polgármester, amelyen egyebek mellett döntöttek arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Kuruc téri Bóbita óvoda bölcsődei részlegének bővítésére, valamint többek között elhangzott az is, hogy hamarosan kezdődik a kertvárosi óvoda építése.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Kertvárosban, a Gárdonyi és a Nagy Szeder utca sarkán épülő új óvoda területén a kivitelező cég kivágja az útban lévő fákat. A területen az önkormányzat főkertészi feladatokat is ellátó szakembere előzetesen felmérte, hogy melyik fákat kell kiszedni. Az elfogadott előterjesztésben az is szerepel, hogy amikor megépül az óvoda, minden kivágott fát pótolni kell. Az önkormányzat mintegy félmilliárd forintot nyert pályázaton az óvoda építéséhez, a kivitelezési munkálatok napokon belül elkezdődnek.

A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Kuruc téri Bóbita Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítésére. A fejlesztés során egy 14 fős csoportszobával bővítenék az intézményt, a polgármestert arra hatalmazta fel a képviselő-­testület, hogy készítse elő és nyújtsa be az építkezéshez szükséges százmillió forintra a pályázatot.

Határozatot fogadtak el arról is, hogy a város külterületén lévő zárkertekhez vezető utak, földutak karbantartásához kilencmillió forintra pályázik az önkormányzat az Agrárminisztérium pályázatán. További egymillió forintot pedig arra igényelne a város, hogy gyümölcsfákat vásároljon az érintett kertek számára.