Pótolják a halasi tó vizét

Az idei nyáron rekordközeli alacsony vízszintet mértek a kiskunhalasi Sóstón. Alig érte el a tizenegy évvel ezelőtt mért egyik legalacsonyabb, átlag 30–40 centiméteres mélységet, ezért már csónakkal is alig lehetett rámenni a vízre. Az önkormányzat az elmúlt hetekben megkezdte a tó vízutánpótlását, ennek köszönhetően mostanra 10–15 centiméterrel sikerült emelni a vízszintet.

A Sóstó vízpótlása évtizedek óta megoldásra váró probléma. Jelenleg egy üzemképes rétegvízkút van a tó közvetlen közelében, amelyből az elmúlt években, a hatályos engedélyek alapján, megközelítőleg évente 78 ezer köbméter víz került a tóba, amely után azonban járulékot fizetett a város. Ennek működését 2016-ban leállította a képviselő-testület, mivel benyújtottak egy pályázatot, amivel a Felsőváros csapadékvíz-elvezetésével kívánták hosszú távon megoldani a vízutánpótlást. A pályázat sikeres volt és megépült kétszázmillió forintból a Felsővárosban a csapadékcsatorna-rendszer és hozzá egy víztározó is.

A hiányzó csapadék miatt azonban idén nyárra a valaha mért egyik legalacsonyabbra csökkent a tó vízszintje, a tómeder közepén is alig érte el a 30–40 centimétert a víz mélysége. Lapunkban is többször foglalkoztunk a problémával. Nemrég élő videóközvetítésben jelentkezett be közösségi oldalán Döme Gábor kiskunhalasi horgászvilágbajnok, felhívva a figyelmet a Sóstó kritikus állapotára. A nyári melegben naponta egy centiméter víz párolgott el a tóból, így kiszámolták a szakemberek, ha nem változik a helyzet, a nyár végére eltűnhet a víz a tómederből. A közelgő ökológiai katasztrófa mintegy kétszáz mázsa halat és egyéb víziállatot veszélyeztetett.

Fülöp Róbert polgármester, Baics Tamás, az önkormányzat környezetvédelmi referense, Jáger Szabolcs, a Sóstó Sporthorgász Egyesület elnöke, Boltizár Ottó halászati szakember, Babud Jenő, a Katasztrófavédelem képviselője, valamint Farkas István vízügyi szakember bejárást tartottak a Sóstón, ahol közösen mérték fel a problémákat és kerestek megoldást a kialakult helyzetre. A tó vizének bevizsgálása során kiderült, hogy jónak mondható az állapota, a víz oxigénellátottsága kiváló volt, a halak egészségesek voltak.

A város vezetői az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság engedélyével nem sokkal később megkezdték a Sóstó vízutánpótlásának előkészítését, ennek köszönhetően az elmúlt hetekben több centiméterrel sikerült emelni a tó vízszintjét. Szemmel látható a változás, a tómedernek azon részein is 10–15 centiméter víz áll jelenleg, ahonnan a nyár közepére visszahúzódott a víz és csak a szikes talaj volt látható. A vízutánpótlást kisebb mértékben a megépült felsővárosi csapadékvíz-tározóból, nagyobb mértékben a szükséges engedélyek beszerzése után, a meglévő rétegvíz­kútból sikerült megoldani.