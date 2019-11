Évtizedes adósságát törlesztette a város azzal, hogy végre por- és sármentesen lehet megközelíteni a felsőtemetőt Félegyházán. A közelmúltban ugyanis leaszfaltozták a temető szomszédságában lévő B. Szabó József utcát, melynek ünnepélyes átadását kedden tartották.

A jelképes szalagátvágás után dr. Ónodi Izabella a körzet önkormányzati képviselője arról számolt be, hogy már az előző önkormányzati ciklus kezdetén jelezték számára a környékben lakók, hogy a poros vagy sáros út nagyban megkeseríti mindennapi életüket, ezért is szorgalmazta az út leaszfaltozását. Csányi József polgármester hozzátette: 2015-ben meghirdetett Félegyháza újjáépül program részeként valósult meg az B. Szabó József utca aszfaltozása. A fejlesztés nem csak a környékben lakók kényelmét szolgálja, hanem a családok átmeneti otthonában élőkét és a temetőbe látogatókét is. Mint mondta, jó úton halad a város afelé, hogy 2024-re minden utca aszfaltos legyen Kiskunfélegyházán. A most megvalósult beruházás során a meglévő 575 méter hosszúságú, 4 méter szélességű, 2300 négyzetméter alapterületű útalap aszfaltozása történt meg a kiegyenlítést követően mintegy 20 millió forintból.