Polgármesterek gyűltek össze Lakiteleken

Az önkormányzati választások utáni első találkozójukat tartották Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületének frissen megválasztott településvezetői a lakiteleki polgármesteri hivatalban pénteken. A polgármesterek Lezsák Sándor országgyűlési képviselő meghívására ültek tárgyalóasztalhoz, hogy összegezzék terveiket.

A választások után is tovább folytatódik az a hagyomány, hogy a 4. számú választókerület polgármesterei negyedévente tárgyalóasztalhoz ülnek azzal a céllal, hogy Lezsák Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével megvitassák a településeket érintő aktuális kérdéseket. Ezúttal az önkormányzati választást értékelték, majd pedig terveikről számoltak be a régi és az új polgármesterek. A választókerület huszonnégy településéből hat helyen – Fülöpjakabon, Izsákon, Kiskunmajsán, Kunszálláson, Lakiteleken és Szankon – cserélődött a polgármester.

Valamennyien beszéltek terveikről a lakiteleki tanácskozáson. Abban szinte mindannyian egyetértettek, hogy a legfontosabb a településeken a békesség megőrzése, mert csak békében lehet építkezni.

A már megkezdett projektek befejezésén túl valamennyi polgármester célkitűzése között említette a belterületi és a földutak karbantartását, illetve kerékpárutak felújítását és újak építését. Több faluban is szükség lenne tornacsarnokra, tanuszodára, rendezvényházra, konyhára és kápolnára. Elhangzott, hogy a kisebb településeken nagy problémát jelent a szennyvíz kezelése, melynek megoldására jó lehetőséget kínál a Bugacpusztaházán most megvalósított ökológiai szennyvíztisztító mintaprojekt.

A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztését és bővítését is számos településen tervezik. Sok az egyedül élő idős ember a falvakban, a tanyavilágban, ezért több faluban is bentlakásos idősek otthonára lenne szükség. De hasonlóan fontos lenne a falvakban is albérletek, garzonlakások létesítése, hogy ezzel is segítsék a fiatalok családalapítását – fogalmazódott meg a tanácskozáson.

A legtöbb polgármester örömmel számolt be arról is, hogy településeiken növekszik a lakosság száma, ezért is tervezik a bölcsődék építését, iskoláik, játszótereik fejlesztését. A vízvisszatartást, víztározók építését is fontos célként említették a településvezetők. Abban is valamennyien egyetértettek, hogy több állami támogatásra lenne szükség a települések üzemeltetésére, a hivatalban dolgozók béreinek rendezésére. Mindazonáltal javasolták az önkormányzatokra háruló adminisztrációs terhek csökkentését is.

Erősítik a helyi közösségeket

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő elégedetten szólt a választási eredményekről. Mint mondta, nincs megállás, a közösségért végzett munka tovább folytatódik. Arra biztatta a településvezetőket, hogy készítsék el álomterveiket, a vidék­fejlesztésre ugyanis új pályázati lehetőségek nyílnak meg a Magyar Falu Program kiteljesedésével. A honatya beszélt a nemzetközi kapcsolatok felerősödéséről is, melyek minden kis településnek lehetőséget teremthetnek. Arra is felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy karolják fel a helyi egyetemistákat, vonják be őket településeik életébe, munkájába, mert akkor nagyobb eséllyel tudják őket helyben tartani. A képviselő azt is kérte a településvezetőktől, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a helyi közösségek erősítésére.