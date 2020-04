Pluszforrás kellene Kalocsán

Már nem az egyházon múlik a Szentháromság tér befe­jezése.

Lassan akár készre is lehetne jelenteni az évek óta felújítás alatt álló Szentháromság tér első ütemét, ha a világháborús sírok ügyére is pont kerülne, de ez utóbbi már nem az egyházmegyén múlik. A nagyszabású rekonstrukció utolsó munkálatai zajlanak, amit eddig is állami támogatásokból és saját forrásból finanszírozott a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye, de további összegekre volna szükség a végleges lezáráshoz. Ennek érdekében kértek, de nem kaptak kormányzati segítséget, és a járványveszélyes időkben aligha fognak egyhamar, tudtuk meg a beruházásért felelős vezetőtől.

– Úgy kellett átstrukturálni a tervezett ütemeket, hogy a jelenlegi forrásunk elbírja. Saját forrás is rendelkezésre állt az érsekség részéről, viszont ezt a továbbiakban meg kell vonni, mivel az egyháznak saját magának is életben kell maradnia – indokolta a munkák időszakos leállását Vörös Márta, a beruházást vezető egyházmegyei főmérnök.

– Rengeteg embert kell eltartani: papokat, segítőket, hitoktatókat, iskolákat – sorolta, pozitívumként ugyanakkor megjegyezve: a felújítás legnagyobb része befejeződött.

A tér újjáépítésének finisét már csak a Nagyboldogasszony-főszékesegyház melletti, Kossuth Lajos utca felé eső terület akadályozza. Mint ismert, itt exhumálásra és újratemetésre váró, II. világháborús orosz katonasírok húzódnak. A földi maradványokkal kapcsolatos kegyeleti eljárás diplomáciai megállapodásokon múlik, de az egyháznak kell majd elvégeznie – főleg erre a nem várt munkára kellett volna többletforrás, amelyre egy jó darabig most biztosan nem számíthatnak.

– Van, ahol már parkosítást is tudunk végezni, elkészültek a sétányok, gyártás alatt vannak a köztéri bútorok és a kerékpártárolók – sorolta Vörös Márta, hozzátéve: a tér mostanra jól bejárható, ezért esténként a világítását is ak­tiválják, hogy a járókelők megcsodálhassák a csaknem végleges képet.