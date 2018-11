Pizsamában rohant, hogy elfogja a betörőt

Szent László-­érem kitüntetésben részesítette Vizi Sándort, a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület elnökét az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a napokban.

Az elismerést a polgárőrség érdekében végzett áldozatos munkájáért kapta. A kitüntetés mögött több mint húsz év kemény munkája áll.

A megyében kevés olyan polgárőr van, aki ne ismerné Vizi Sándor nevét. Nem csak azért, mert a jelölőbizottság elnöke, de munkája révén sok mindenkivel került kapcsolatba, és ha kell, akkor minden fórumon felszólal a polgárőrök érdekében.

– A Pálmonostorai Polgárőr Egyesületet 1997-ben alapítottuk, huszonnégy fővel. Akkor még nem én voltam az elnök, de az akkori vezető nem csinált semmit, így egy év után engem választottak meg, és azóta is ellátom az elnöki teendőket – mesélt a kezdetekről Vizi Sándor. – Az eltelt húsz év alatt megduplázódott a tagság létszáma, jelenleg ötvenegyen vagyunk. A Polgárőr Érdemkereszt arany, ezüst és bronz fokozatát is megkaptam már, most pedig a Szent László-érmet. A település is elismerte a munkámat, Pálmonostora Érdeméremmel. Az elmúlt húsz év alatt számos elfogásban vettem részt. Volt, hogy pizsamában rohantam ki az utcára, mert egy butikban betörő ténykedett. Hívtam a polgárőrtársakat és a rendőröket, így sikerült elfogni a betörőt – részletezte az elnök.

Vizi Sándor 2004 óta a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének is elnökségi tagja. Először kistérségi vezetőként végezte munkáját, jelenleg pedig koor­dinátorként tevékenykedik. Néhány éve már nem Pálmonostorán, hanem Kiskunhalason él, de ettől függetlenül ugyanúgy ellátja az elnöki és koordinátori feladatokat. Most, a hosszú hétvégén is mind a négy napon teljes szolgálatot adtak a pálmonostorai temetőnél. A vezetői tevékenység és a járőrözés mellett oktatásokat is szervez. – Hat település tartozik hozzám, amelyek koor­dinálása az én feladatom. Bár már hatvanhat éves vagyok, de nem érzem magam fáradtnak – nyilatkozta a Baon.hu-nak Vizi Sándor.