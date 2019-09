Piszok hangos lesz – ígérik a Kecskemétrocks szervezői

Több mint 500 zenész – 100 dobos, 250 gitáros, 90 basszusgitáros és 80 énekes – egyszerre fog zenélni szombaton a kecskeméti szabadidőközpontban, a Kecskemétrocks giga flashmobon. Tizenkét dal lesz hallható a 14 órakor kezdődő koncerten, többek között a Queen-től a We will rock you, a a Depeche Mode-tól a Personal Jesus, a Tankcsapdától az Egyszerű dal és az LGT-től a Ringasd el magad.

Tavaly áprilisban közel négyszáz rockzenész gyűlt össze a szegedi Dóm téren egy örömzenélésre, nemcsak amatőrök, hanem profi gitárosok, dobosok, énekesek is. Olasz ötlet alapján igyekeztek így népszerűsíteni a rock- és az élőzenét, hazánkban első alkalommal.

A SzegedRocks elnevezésű, baráti társaság által szervezett flashmobnak nagy sikere volt, az egész országban híre ment, sőt, a határokon túlról is érkeztek zenészek. Billy Idol, a Blur, a Sun City és a Tankcsapda egy-egy dalát játszotta el az alkalmi óriási zenekar, amelyben kismama és nyolc éves kisgyerek is volt. A SzegedRocksnak nagy visszhangja volt a közösségi oldalakon terjedő videóknak köszönhetően, főleg miután Billy Idol megosztotta, a magyar zenészek hogy játszották el a White Wedding-et a Dóm téren.

Ez a produkció most szombaton Kecskeméten lesz, mégpedig a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, a csúszda és a focipályák közötti füves területen (ahol a majális is volt idén). A szervezők megháromszorozták a repertoárt, ezúttal tizenkét dalt (lásd külön) játszik majd el a több mint 500 jelentkező. A dalokat a szervezők úgy választották ki, hogy azok bárki számára könnyen eljátszhatóak, elénekelhetőek legyenek. A rendezvényre akár komplett zenekarok, kórusok is jelentkezhettek, de olyanok is, akik eddig csak otthon zenéltek. Külön szekcióban foglal majd helyet a 80 énekes, 250 gitáros, 90 basszusgitáros és 100 dobos. Az óriászenekarban benne lesz Czutor Zoltán a Belmondoból, Gamsz Árpád a Mobilmániából és Kirchknopf Gergő az Ocho Macho-ból.

– Nagyon szépen kérjük a környéken lakók megértését. Nem tudok máshogy fogalmazni, ez piszok hangos lesz 4 óráig. Érdemes akkor már inkább kijönni, és nem otthon hallgatni – mondta Révész Zsolt, a Cityrocks kommunikációs vezetője, hozzátéve: a flashmob utáni koncertek azért már csendesebbek lesznek. Egyben köszönetet mondott Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, hogy “Pécset megelőzve lecsapott” a koncertre.

Gajda Ferenc is hangsúlyozta, nagy öröm, hogy Kecskeméten folytathatják, amit tavaly Szegeden elkezdtek. Nem gondolták, hogy ekkora lesz az érdeklődés, hiszen az ország minden szegletéből érkeznek résztvevők, sőt a Vajdaságból és Kárpátaljáról is. Az alapvető célkitűzésük a magyar élő rockzene éltetése, de szeretnék, ha külföldön is felfigyelnének az eseményre, ezért játszanak egy-egy dalt például Lenny Kravitz-től, a Metallica-tól és a Depeche Mode-tól is.

A csütörtök délelőtt a helyszínen tartott sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az iskolásként még kórusban szereplő Szemereyné Pataki Klaudia is benne van a buliban: egy dalt a polgármester is elénekel, az LGT-től a Ringasd el magadot vállalta. Mint mondta, örül, hogy olyan lelkes és elkötelezett partnereket tudtak találni, akik ennyire megmozgatták a hazai zenészeket, rockrajongókat.

Hasznos infók

A belépés ingyenes a rendezvényre. 10 órakor kezdődnek a nyilvános próbák, már ezekre is bárki bemehet (ezen nyilván lehetnek technikai leállások), a koncert pedig 14 órakor. Három bejáraton is meg lehet közelíteni a rendezvényt, a Domb Beach (a kórházi parkoló) felől, a csúszdánál lévő kapun és a volt Tó Hotel irányából. Parkolni a kórház parkolójában lehet. Kis zivatar esetén is megtartják a flashmobot, csak ha vihar vagy nagyobb eső szól közbe, akkor teszik át szeptember 14-re. A flashmob után további koncertekkel folytatódik a program: 17.00-18.00 Árnyéknyúl, 18.00-19.00 Terra Profonda, 19.00-20.00 DLRM, 20.00-21.00 Metallicum (Metallica tribute), 21.30-23.00 Hollywood Rose (Guns N’ Roses tribute)

Az óriáskoncert zenei programja

Warm up medley: Queen: We will rock you, LGT: Ringasd el magad, Joan Jett: I love rock’n’roll

Ocho Macho: Jó nekem

Bikini: Mielőtt elmegyek

Tankcsapda: Egyszerű dal

Sing Sing: Halál a májra

Metallica: Enter sandman

The White Stripes: Seven nation army

Nirvana: Come as you are

Lenny Kravitz: Are you gonna go my way

Depeche Mode: Personal Jesus