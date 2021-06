Piknikezni hív a tiszaugi szabadstrandra a kerékpáros klub

Június 13-án, vasárnap újra kirándulást szervez a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti szervezete, mégpedig tiszaugi szabadstrandra. A pléd kötelező felszerelés, ugyanis piknikezést terveznek!

– Másfél éves, éppen csak lélegzetvételnyi szünetet adó járványhelyzeten vagyunk túl. Remélhetőleg véglegesen, ennél több hullámot nem fog vetni már. A másfél év alatt alatt kis túraközösségünk nem tudott egymással találkozni, szervezett bringás kirándulásokat megtekerni. Van mit kibeszélni! Van miről csevegni! Menet közben is, de a legjobb egy pléden, a természet lágy ölében. Szendviccsel, ropival a kezedben. De ha kártyát hozol, vagy valami egyszerű társasjátékot, az is remek ötlet. Persze szundítani is lehet, a piknik sokoldalú műfaj. Hogy egészen pontosan hol is van ez a Piknikföldje? Most éppen Tiszaugon, a szabadstrand pázsitján. Nem csak a régi túrázóinkat várjuk, egy pléden traccsolásra bárkit szívesen látunk! Kell egy kis együttlét! – invitál a június 13-ai kirándulásra a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti szervezete.

A túra vasárnap reggel 8 órakor Kecskemétről, a Kossuth térről indul, gyülekező 7:40-től a nullkilométerkőnél. A menet Szentkirály és Lakitelek érintésével megy Tiszaugra, a tervezett visszaérkezés este 6 óra.

A kétszer 35, azaz 70 kilométeres túra nyílt, ingyenes, bárki számára teljesíthető. Plédet és minden mást érdemes vinni, ami egy pikniken jól jöhet, természetesen ivóvíz és tartalék belső sem árt, a fejvédő és fényvisszaverő mellény ajánlott. A túra vezetője: Hársch Ferenc (70 339 70 41).