Piknik napot tartottak a ballószögiek

Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Piknik nap – Szomszédünnep elnevezésű programot Ballószögön, szombaton délután.

A sportcentrum megtelt kisgyermekes családokkal, baráti társaságokkal és a nyugdíjas klub tagjaival.

A vidám hangulatú községi rendezvényre nemcsak a ballószögieket várták, hanem ahogyan a címben utaltak is rá, a szomszédokat is. Így elfogadta a meghívást Helvécia és Fülöpháza delegációja is.

A gyerekek többféle programból választhattak. Játsszunk bábszínházat címmel meséket adott elő Szirtes Józsefné Mészáros Vincéné-díjas bábos. A Meseösvényen 12 állomást állított fel az Otthon Segítünk Alapítvány Kecskeméti Helyi Szolgálata. A játékos feladatokat nemcsak a kicsik, de szüleik is kipróbálhatták. A gyerekek a startnál megkapták a koronájukat, majd minden próbáért járt a pont, azaz a koronadísz, melyek összegyűjtésével a végén kinyithatták a kincsesládát apró ajándékokért. Az alapítvány jóvoltából bűvész is fellépett, aki nemcsak a gyerekeket, hanem szüleiket is ámulatba ejtette mutatványaival.

Mindeközben zajlott a Ballószög Öregfiúk és Ballószög IFI futballmérkőzés, lehetett lovaskocsikázni, és a fák árnyékában a baráti társaságok és a nyugdíjas klub sütött-főzött.