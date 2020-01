Pezsgő közösségi élet jellemzi a települést

Dunaszentbenedeken élénk közösségi élet folyik, melybe mondhatni, a faluban élők minden korosztálya, a babáktól a nyugdíjasokig bekapcsolódik.

A faluház vezetője Posztobányi-Paulin Zsuzsanna maga is meglepődött, amikor a szokásos éves beszámoló elkészítéséhez számba vette az előző évi programokat. A leltár közel nyolcvan programot tartalmaz, melyek több ezer embert mozgattak.

Ebben a szokásos állami ünnepeken, megemlékezéseken túl a baba-mama klubtól, a nyugdíjasklub programjaiig, előadások, lovasnapok, könyvtári programok, néptánc alkalmak, bálok, falunapok, a bábelőadástól a kismesterségek bemutatásáig, kézműves-foglalkozástól az egészségnapig, sok minden belefért.

– Magam is meglepődtem, amikor így leírva láttam, mi minden történt nálunk tavaly – mondta a faluházvezető.

– Van egy nagyon aktív nyugdíjasklubunk, akik kirándulásokat szerveznek, előadókat hívnak, és sok év óta a szomszédos Uszód nyugdíjasklubjával nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Hamarosan, február 14-én tartják közös farsangi báljukat itt a faluházban. Aztán a környező települések jó példáján felbuzdulva elindítottuk a baba-mama klubot is szep­temberben, és olyan nagy sikere van, hogy igény mutatkozik arra, a havi egy alkalmat sűrítsük. Áprilistól novemberig nyitva a tájházunk, ahol programokkal is várjuk a látogatókat, ilyen például a Szent György-nap, a Lángosünnep, a szüreti felvonulás – sorolja.

– Könyvtáruk a megyei hálózat tagja, így több országos programba is bekapcsolódtak, például az Internet fiesztába, országos könyvtári napokba, de sok látogatót vonz a könyvtármozi is, és az óvodások és iskolások is rendszeres látogatók itt.

– Szeretnék az idén is ezt a gazdag, sokszínű programkínálatot biztosítani a helybelieknek. Úgy gondolják, hogy a szépülő falu és a pezsgő közösségi élet fontos a településmegmaradás szempontjából. Hamarosan egy nagyon örömteli ünnepségre is sor kerül a faluban. A 2018-as statisztikai adatok alapján a Kalocsai Járásban Dunaszentbenedeken és Drágszélen született lakosságszámhoz viszonyítva a legtöbb gyermek. Február 7-én a kecskeméti Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület adja át ünnepélyes külsőségek között Dunaszentbenedeknek a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet, melyre a kisgyermekek szüleikkel együtt is meghívást kaptak.