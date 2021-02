Petőfiszálláson ellenőrzött gyűjtőponton várják a hulladékot

Ellenőrzött hulladékgyűjtő pontot nyitott a helyi önkormányzat Petőfiszálláson azzal a céllal, hogy felszámolják az illegális és helytelen hulladéklerakást a településen.

A település lakosságának hatvanöt százaléka a tanyavilágban él – mondta el Szász János polgármester. A szervezett szemétszállítás azonban ezen a területen nem megoldható, hiszen a kukásautók nem tudnak eljutni minden tanyához, ezért korábban öt külterületi hulladékgyűjtő pontot alakítottak ki. Ezeket viszont nem megfelelően használták, sőt, olyanok is odahordták a szemetet, akik nem Petőfiszálláson élnek.

Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy ezt az öt hulladékgyűjtő szigetet felszámolja és helyette a falu belterületén létesít egy bekamerázott, személyes felügyelettel ellátott hulladékgyűjtő pontot.

Ennek megnyitását a napokban tartották.

Az első napon korlátlanul vihették be a bel- és külterületi lakosok a már nem használt elektronikai eszközeiket. Ezek leadására a jövőben csak előre meghatározott módon és időben lesz lehetőség. Ugyanakkor minden héten hétfőn és csütörtökön ellenőrzés mellett veszik át a külterületi lakosoktól a szemetet – részletezte a polgármester. Azt is elmondta, hogy a gyűjtőponton ingyen veszik át a szelektíven válogatott szemetet, amihez az önkormányzat megfelelő zsákot is biztosít. A kommunális hulladék gyűjtéséhez pedig 450 forintért vásárolhatnak zsákokat a petőfiszállásiak a szociális szolgáltató központban.

A településvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy évente kétszer ingyenes lomtalanítást is szerveznek. Szász János szerint az önkormányzatnak és a lakosságnak közös érdeke, hogy megszüntessék az illegális szemétlerakást a településen, illetve az is, hogy az összegyűjtött szemetet megfelelően kezeljék. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a környezetvédelem és a település tisztaságának megőrzése érdekében a polgárőrség és a rendőrség a jövőben fokozottan ellenőrzi majd a külterületet, főként a felszámolt gyűjtőpontok környékét. Az illegális szemetelők pedig szigorú számonkérésre számíthatnak.