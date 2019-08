Passauból indult a hittanosok kerékpártúrája a Duna mentén

A kecskeméti Barátok templomának hittanosai újabb csodálatos kerékpártúrán vettek részt. A németországi Passauból indulva a Duna mentén tekertek Bécsen és Pozsonyon át Győrig.

Az elmúlt években számos országban túráztak kerékpárral a Barátok templomának hittanosai. Tavaly eltekertek Bosznia-Hercegoviná­ba, előtte Erdélybe, Olaszországban Rómába, valamint a lengyelországi Krakkóba és az ausztriai Mariazellbe. Idén a Duna menti tájat vették célba, Passauból indultak és Győrig tekertek. A csapat vezetője, Molnár Zoltán hittantanár mesélt a legújabb útjukról.

– Idén úgy döntöttünk, a Duna mentén tekerünk. Útikönyvek és az internet segítségével készültünk fel az egyhetes útra, térképekkel és részletes leírásokkal vágtunk bele – elevenítette fel az út előzményeit Molnár Zoltán. – Autók­kal utaztunk ki Németországba, Passauba, ahol kerékpárra pattantunk és hat nap alatt megtettük a Duna mentén az 520 kilométeres távot. Gyönyörű helyeken tekertünk végig a Duna-parton, és az időjárás is kegyes volt hozzánk, csak kétszer esett.

A hittanos csapat nemcsak a sport iránti szenvedélyének élt, útközben számos templomot is felkeresett.

– Passauban az első nap a városnézést is beiktattuk a programunkba. Passauban nyugszik Boldog Gizella, István király felesége, a város számos pontján találkozhatunk emlékeivel. Jártunk a Szent István-katedrálisban is, ahol a világ legnagyobb orgonáját láthattuk, melyen közel 18 ezer síp található. Mindenképpen kiemelném a gyönyörű melki Bencés apátságot és a bécsi Szent István-bazilikát is, mely szintén lenyűgözte a csapatot – emelte ki Molnár Zoltán.

A 14 fős hittanos csapat útközben kempingekben aludt. Az út során érintettek több nagyvárost is, így például Linzt, Ennst, Kremst, majd Bécset. Az útikönyvek csak a Passau–Bécs útvonalat ajánlják, de a kecskeméti csapat továbbtekert Szlovákiába, Pozsonyig. A szlovák fővárosban egyházi fenntartású magyar kollégiumban töltötték el az éjszakát, és szabadidejükbe a strandot is beiktatták. Végül a hetedik napon megérkeztek Győrbe, ahol vonatra szálltak, és szerencsésen hazatértek.

– Nagyon jó utunk volt. Nem volt megerőltető, szinte végig sík terepen tekertünk. A korábbi évektől eltérően, egyetlen defektünk volt az út során az egy hét alatt, máskor egy nap alatt akár hat is előfordult. Úgy érzem, mindenki nagyszerűen érezte magát, és szép élményekkel gazdagodott – mondta végül Molnár Zoltán.