Parkoló és új játszótér is épült a halasi lakótelepen

Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a volt orosz katonai laktanya helyén létrejött Esze Tamás-lakótelepen. Aszfaltozott parkoló épült, kivágták a veszélyessé vált fákat, melyek helyett hamarosan facsemetéket ültetnek, valamint elkészült egy új játszótér is.

A 35-40 méter magas nyárfákról letört faágak régóta problémát jelentettek a lakótelepen, a tavaszi virágzás idején a nyárfaszösz okozott bosszúságot és több példány már annyira megdőlt a homokos talajon, hogy már komoly veszélyt jelentett a közeli épületekre és a játszótérre. A Városgazda Zrt. korábban speciális technikával döntötte le és vágta ki a veszélyessé vált fatörzseket. A kivágott fák helyére ősszel újakat ültetnek.

A közel húsz évvel ezelőtt, egy munkahelyi közösség adományából épült játszóteret is el kellett bontani, mert elhasználódott, több eleme is hiányzott már, ezért balesetveszélyessé vált. A halasi önkormányzat jelentős forrásokat fordít a játszóterek fejlesztésére, ennek részeként épült egy új játszótér az Esze-lakótelepen is. Négymillió forintot költöttek az öt játékelemre és négy fitneszeszközre, valamint új padokat és kukákat is kihelyeztek. Később az igényeknek megfelelően bővítik majd tovább a játszóteret. A város főterén lévő játszótér is bővül, valamint új játszótér épül a Kertvárosban is.

Rendezett, szilárd burkolatú parkoló is épült a lakótelep közepén. Mintegy 320 négyzetméternyi területet aszfaltoztak le, amely 6,2 millió forintba került és szintén önkormányzati forrásból valósult meg.