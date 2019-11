Parkoló épül a kórháznál, nem örülnek a közeli lakók

Parkolót kezdtek építeni a kecskeméti megyei kórház Nyíri úti új tömbje mellett, a szomszédos társasház lakói aggódnak, hogy nagyon megnő a légszennyezettség. Úgy értesültünk, zöld utat kapott a Nyíri úti parkolóház is, ezzel van összefüggésben a mostani építkezés.

A Nyíri út 38. társasház egyik lakója, Borbényi Józsefné kereste meg szerkesztőségünket, és tolmácsolta az ott lakók panaszát. Mint mondta, múlt hét csütörtökön nagy meglepetéssel vette észre erkélyéről, hogy a kórház új, A tömbje melletti füves területen gépek kezdtek dolgozni, kivágták az ott lévő öt-hat fát is. Mivel nem tudott semmiről, felhívta a kórházat, ott kapta azt a tájékoztatást, hogy parkoló lesz a területen. Az idős hölgy ennek egyáltalán nem örül, szerinte ez tönkre fogja tenni eddigi csendes, békés otthonukat.

– Ennél is fontosabb, hogy az intézmény betegeit – a gyerek-, az újszülött és koraszülött osztályon, a tüdőosztályon ápoltakat – és dolgozóinak egészségét is veszélyezteti egy ekkora parkoló, hiszen sokkal nagyobb lesz a levegő szennyezettsége. Az épület derékszögű kialakítása miatt ráadásul arra sincs esély, hogy a szél ebből a zárt térből kivigye a kipufogógázt – mondta Borbényi Józsefné. Aki azt is sérelmezi, hogy csak utána függesztettek ki egy értesítést a társasházuk kapujára, miután már elkezdődtek a munkálatok.

A hölgy írt egy levelet Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, Engert Jakabné alpolgármesternek és Szőkéné Kopping Rita önkormányzati képviselőnek is. Az összesen 20 lakó által aláírt levélben felteszik a kérdést, hogy mint telekszomszédot nem kellett volna-e őket is tájékoztatni az építkezésről, az így jogszerű-e, és gondoltak-e fák ültetésére. Borbényi Józsefné kijelentette: végső soron az eredeti állapot visszaállítását szeretnék. Már kezdeményezték az ügyben lakógyűlés összehívását is.

Utánajártunk a dolognak. Mint dr. Svébis Mihálytól, a kórház főigazgatójától megtudtuk: az új, A tömb melletti parkoló kivitelezése összefügg azzal a projekttel, amiről már korábban is írtunk, nevezetesen hogy magánberuházásban egy többszintes parkolóház épülne a Nyíri úti meglévő kórházi parkoló (a kinti és a kerítéssel elzárt, azaz a vendég és dolgozó) helyén. Emiatt tavaly áprilisban a közgyűlés kiemelt fejlesztési területté nyilvánította ezt a területet.

Információink szerint nemrég zöld utat kapott a tervtanácstól a parkolóház, az építési engedélye is hamarosan meglehet, ugyanakkor a beruházó – mely tudomásunk szerint a Ver-Bau Kft. – csak akkor kezdhet neki az építésének, ha az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kikötésének megfelelően előtte pótolja a Nyíri úton kieső 200 parkolóhelyet a kórház területén belül, a kórházi dolgozók parkolásának biztosítása érdekében. Így esett a választás az új tömb melletti területre.

Svébis Mihály hangsúlyozta: megérti a lakókat, hogy esetleg kellemetlen nekik a változás, de a kórháznak gondoskodnia kell a dolgozók ingyenes parkolásáról. Véleménye szerint a parkoló levegőszennyezése egyébként is csekély mértékű lesz a forgalmas Nyíri úthoz képest. Hozzátette: a kórház előzetesen értesítette a háztömb közös képviselőjét a munkálatokról (a Baon.hu által látott, dr. Svébis Mihály által jegyzett tájékoztató november 12-ei, azaz múlt keddi keltezésű, és aszerint csak ehét hétfőn, november 18-én kezdődött volna a munka).

A parkolóház információink szerint háromszintes, 400 férőhelyes lesz, a legalsó szinten üzletek is helyet kaphatnak. Az a terv, hogy januárban már el is kezdik építeni, azaz onnantól kezdve már nem lehet majd az autót a Nyíri úton hagyni.

És hogy miként lehet majd megközelíteni a – vélhetően fizetős – parkolóházat? Úgy értesültünk, a korábbi elképzelés maradt, azaz a Nyíri út–Akadémia körút–Csabay Géza körút kereszteződést egysávos körforgalommá építenék át, és egy ötödik ág vezetne be a parkolóházhoz. A körforgalom valamennyi ágánál háromszög alakú elválasztó szigetek lesznek gyalogos-átkelőkkel és kerékpáros átvezetésekkel. A csomópont átépítése miatt vélhetően eléggé átalakul majd a Nyíri út–Csabay Géza körút sarkán lévő kis park, az ott lévő szobrot – Kovács Ferenc 1980-ban készült térplasztikáját – át kell majd helyezni, a kórház kerítését odébb tolni, és valószínűleg sok fát is ki kell majd vágni. Emellett újra kell majd kábelezni a csomópontnál a közvilágítást, áthelyezni a kandelábereket, átépíteni a buszöblöket.