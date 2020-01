Parkolási problémáikat sorolták a kórház mellett lakók

Közel ötvenen vettek részt azon a hétfő esti kecskeméti lakossági fórumon, melynek fő témája a kórház körüli parkolás volt. A Gőzhajó és a Juhar utcában is felvetődött, hogy be kellene vezetni a fizetős rendszert, hátha így a lakók meg tudnának állni a házuk előtt. Mások szerint ettől se lesz jobb a helyzet.

A Nemcsik Mátyás Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő által meghirdetett, jó két órán át tartó fórumon nagy volt az érdeklődés, megtelt a Széchenyi iskolában az eseményre kijelölt tanterem. Tóthalmi Ferenc, a kórház építésze elmondta: régóta szembesültek az intézménynél kialakult parkolási problémákkal, amelyekre folyamatosan keresik a megoldásokat. Megemlítette a mentőállomás mellett, a Csabay Géza körúton kialakított két parkolót (az egyik az első négy órában, a másik mindig ingyenes), hangsúlyozva: a fővárosi helyzethez képest ezek közel vannak a kórházhoz (egyébként 300-350 méterre). Évi 80-85 ezer fekvő-és 2,3 millió járóbeteg – azaz napi 6-6 és fél ezer páciens fordul meg a kórházban, ahova az 1700-1800 dolgozó egy része is autóval érkezik – ezekkel az adatokkal illusztrálta Tóthalmi Ferenc, hogy igen nagy a forgalmuk.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nyílt pályázatán, árverésen szerzett földhasználati jogot (és nem tulajdonjogot) a régi Nyíri út parkoló területére a Ver-Bau Parking Kft. – szögezte le Weninger András, a cég projektmenedzsere, aki – ahogy fogalmazott – több elterjedt téves információt helyre kívánt tenni. Hangsúlyozta, hogy 3 milliárd forintos beruházás a 417 férőhelyes parkolóház (a körforgalom nélkül), amelyet tisztán magántőkéből építenek meg, állami és uniós támogatások nélkül. A jelenlévők megtudhatták, hogy a háromszintes épületet előregyártott elemekből húzzák fel, így a helyszínen főleg már csak összeszerelés lesz. A cég nonstop biztonsági szolgálatot biztosít majd, és 24 fát, valamint 430 cserjét is ültetnek, a járdákat térkövekből kockázzák ki. Weninger András kijelentette: nyilván nem érdekük olyan magas díj alkalmazása, hogy az autósok ne vegyék igénybe a parkolóházat, így az önkormányzattal egyeztetve körülbelül annyit kell majd náluk fizetni, mint a környező utcákban. A földszinten lesznek üzletek, de ezek jövendőbeli bérlői alapvetően a kórházi látogatókra és dolgozókra alapoznak, a beruházó képviselője szerint nem kell attól tartani, hogy majd tömegek bonyolítják le a kórháznál a hétvégi nagybevásárlást.

A Városrendészet vezetője, Csíkos Imre pedig a közgyűlés decemberi döntését hozta szóba, miszerint a Nyíri úton, az Akadémia körút és a Lunkányi János utca közötti szakaszon január 13-tól negyedóránként 80 forintot kell majd fizetni a parkolásért (az automatákat a héten helyezik ki). Mint elhangzott, ez a környékbeliek érdekében történik, hogy meg tudjanak állni a házuk előtt.

Innentől kezdve főleg a résztvevők szóltak hozzá a témához. A Juhar és a Gőzhajó utcából is többen panaszkodtak, hogy náluk szintén képtelenség parkolni, volt, aki egyenesen azt kérdezte: az ő utcájukat miért nem vonják be a fizetős zónába? Nemcsik Mátyás képviselő és Csíkos Imre is jelezte, hogy ehhez képviselő-testületi határozat kell, de vizsgálni fogják, a távolabbi utcákba (a Juhar utca felé, vagy a Villanegyedbe) mennyire gyűrűznek majd tovább a problémák, és ha kell, lesznek további lépések. Más kételkedésének adott hangot, hogy hiába tették díjkötelessé a parkolás a kórház főbejáratával szembeni társasházaknál, az se fog semmin változtatni. A Városrendészet vezetője viszont úgy vélekedett, egy hónap után érdemes a kérdésre visszatérni, hiszen sok sofőrnél az fő szempont, hogy egy forintot se költsön parkolásra, ezek az autósok jövő héttől valószínűleg máshol keresnek majd helyet (Csíkos Imre szavaiból úgy tűnt, blicceléssel sem érdemes kísérletezni, a városrendészek biztosan sűrűn látogatnak majd el mostanában a Nyíri útra).

Több jelenlévő azt tette szóvá, hogy nincs kitáblázva, hol találhatóak az új parkolók, ezeket a távolabbi településekről érkezők egyáltalán nem ismerik és így nem is veszik igénybe. Mint elhangzott, a megoldás már folyamatban van, a Nyíri út – Akadémia körút – Csabay Géza körút csomópontjában lesznek jelzőtáblák, amelyek eligazítják a betegeket és látogatókat.

Kapcsolódó cikkeink:

Parkoló épül a kórháznál, nem örülnek a közeli lakók

Évek óta tartó parkolási probléma oldódik meg a kecskeméti megyei kórház mellett

Fizetős lesz a Nyíri út környékén a parkolás

Eldőlt, fizetős lesz a Nyíri úton a parkolás – lehet, hogy később máshol is