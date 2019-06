Párakapukkal enyhítik a hőséget Kiskunhalason

Beüzemelték a párakapukat a nagy meleg miatt. A város három pontján hűsíthetik magukat a forróságban a halasiak is. Szerdától életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás, amit akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. A hétvégére 36-37 fok meleget jeleznek a meteorológusok.

A legmagasabb szintű, harmadfokú hőségriadó vasárnap éjfélig lesz érvényben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Ajánlásukban az is olvasható, hogy védjük a bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal, és még néhány percre se hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban.

Az önkormányzatok a legtöbb helyen kijelölték azokat a klimatizált helyiségeket, amelyek mindenki számára rendelkezésre állnak, ezek jórészt bevásárló üzletek, pályaudvarok és más közösségi helyek.

Kiskunhalason a Bethlen Gábor téren, a Petőfi szobor előtt a központi buszállomás közelében, valamint a Kossuth utcán a Kurucz szobor előtt állítottak fel párakapukat, amelyek egész nap üzemelnek, amíg marad a forróság.