Panka ezentúl három szülinapot ünnepel

Minden jóra fordul! Ez az üzenet volt anya üdítős kupak­jára írva – mesélte csillogó, vidám tekintettel Panka, akit kilenc hónapos kórházi kezelés után a közelmúltban engedtek haza. A hétéves, gátéri kislány leukémiában szenved, de már a gyógyulás útjára lépett. Gyógykezelését nagyon sokan támogatták, amiért ezúton is szeretnének köszönetet mondani. A sok-sok adomány nélkül ugyanis nem tudták volna Panka otthonát felújítani, lábadozásához a steril körülményeket biztosítani.

Egy felnőttnek is becsületére válna az a sok kitartás és erő, ami Pankában van. A hétéves kislány ugyanis a kilenc hónapos kórházi kezelés alatt olyan mélységeket élt meg, amit sokan nem bírtak volna ki – mesélte hírportálunknak Mariann, Panka édesanyja, aki másfél hónapos küzdelem után lelkileg teljesen kiborult, ezért az orvosok hazaküldték, így egy ideig apukája vigyázott Pankára. Az édesapa azonban nem sokáig maradhatott kislánya mellett, mert közben itthon a házukat újította fel, hogy steril körülményeket biztosítsanak a hazatérő Pankának.

Mint arról beszámoltunk, Csányi Panka tavaly szeptemberben kezdte az első osztályt a félegyházi József Attila Általános Iskolában. Alig hogy belekóstolt az iskolai életbe, a kórházban találta magát. Tanulmányait egy súlyos betegség miatt kellett megszakítania. Októberben ugyanis myeloid sarcomát, a leukémia egyik fajtáját diagnosztizálták nála. Panka nagyon erős kemoterápiás kezelésen van túl, csontvelő-átültetésen is átesett. Még nem mondható hivatalosan gyógyultnak, de nagyon jó úton jár, ezért szigorú szabályok betartása mellett hazaengedték, abban bízva, hogy a jól ismert környezet is segíti a gyógyulását.

Hetente kétszer járnak fel Budapestre kontrollvizsgálatokra. A legutóbbi eredmények nagyon jók lettek – mesélte boldogan az édesanya. Azt is elmondta, a legnehezebb időszak az volt, amikor Panka negyven napig nem jöhetett ki a steril bokszból. Az örökmozgó kislány nehezen viselte a bezártságot, és hosszú haja elvesztését is nagyon nehezen élte meg.

– A legrosszabb az őssejt­beültetés volt, mert akkor végig hánytam és nagyon fájt a lábam – szólt közbe Panka, aki a körülmények ellenére nagyon jó hangulatban lábadozik felújított otthonukban. Most már három születésnapom van: az eredeti, amikor megkaptam az őssejtet, és amikor kijöhettem a steril bokszból. Oda soha többet nem teszem be a lábam – mondta határozottan Panka.

A hosszú kórházi kezelések alatt Panka és anyukája számos mélyponton estek át, ám a nehézségek ellenére szép pillanatokat is megéltek. Ilyen volt, amikor Panka kapott egy laptopot ajándékba, de emlékezetes marad a Mikulás-­ünnepség, és az is, amikor Panka egyedül díszítette fel a kórház karácsonyfáját, amire a díszeket is ő készítette. Nem véletlenül kapott egy hatalmas plüssmackót karácsonyra a híres zenésztől, Mága Zoltántól.

– A legszebb pillanat mégis az volt, amikor karácsony előtt hazajöhettem és itthon bementem a felújított szobámba, apa pedig hozta a gitárt, azt kértem karácsonyra – mesélte Panka, akinek egyelőre minden lépését óvják a szülei. Mindent megtesznek azért, hogy kislányuk felépüljön. Szigorú szabályokat kell betartani, nagyon kell ügyelni lakásuk tisztaságára, ezért Mariann minden hajnalban kitakarít, kifertőtlenít, mire Panka felkel. A szabad levegőre csak teljesen beöltözve mehet ki, hogy ne érje a bőrét napsütés. A ruháit és az evőeszközeit folyamatosan fertőtleníteni kell. A táplálkozásra is nagyon oda kell figyelniük.

A szigorú szabályokon száz nap után enyhítenek az orvosok, ha Pankánál mindent rendben találnak – tudtuk meg a szülőktől. Azt is elmondták, hogy Panka szep­temberben semmiképp nem kezdheti el az iskolát, amiben nagyban szerepet játszik a koronavírus-járvány is. Többek között ez az oka annak is, hogy egyik szülő sem tud dolgozni. Mivel Panka folyamatos felügyeletet igényel, az édesanya mindig mellette van. Egyelőre az apuka sem mehet vissza dolgozni, nehogy hazahurcoljon valamilyen betegséget a közösségből. Ezért elég nehezen boldogulnak, és továbbra is minden segítséget szívesen fogadnak. A család bankszámlaszáma: OTP, 11773322-00444644. A közleménybe bele kell írni, hogy: Adomány Pankának.