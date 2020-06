Pályázati forrásból épül meg az új piac Hajóson

Hosszú ideje húzódó beruházást kezdhet el hamarosan Hajós.

A borászvárosban régi vágy egy megfelelő termelői piactér létesítése, mert jelenleg csak egy hagyományos, anno valószínűleg spontán kialakult helyszínen zajlik árusítás. Méltóbb és szabályosabb környezetet szeretnének ennél, jelentette be az önkormányzat.

– A piactér felújítására sok-sok éve nem került sor. Azt is mondhatnám, hogy gyakorlatilag nincs is szabályosan kialakított piacterünk, hiszen csak a Rózsa utca egyik kiszélesedő részén szoktuk megrendezni a heti piacot – mutatta be a jelenlegi helyzetet Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester. – Az önkormányzat időszerűnek érezte azt, hogy igyekezzünk a vásárlók és az árusok igényeinek megfelelő, szabályos piacteret kialakítani – mondta.

A városvezető felidézte: korábban benyújtottak egy pályázatot a piactér megvalósítására, és a vidékfejlesztési alapból sikerült is elnyerniük hozzá a szükséges keretet, de a negyvenmillió forintos beruházás megvalósítását már „megakasztotta a veszélyhelyzet”. A holtidőt az előkészítésre szánták, mondta Estókné, jelezve: lassan rajtolnak a munkálatok, hogy legkésőbb a jövő év közepére korszerű piacteret adhassanak át.