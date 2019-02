Pályázatból és szülői összefogásból újult meg az oktatóterem a dunapataji iskolában

Egy pályázat révén négy új munkaállomás: korszerű konyhabútorok, illetve mosogatók, indukciós főzőlapok és okosvillanysütők váltották a pataji iskola oktatótantermének elavult eszközeit még tavaly év végén.

Néhány napja megérkeztek azok az asztalok és székek is a pataji iskolába, melyeket a szülői munkaközösség felajánlásából vásároltak mintegy negyedmillió forint értékben.

A Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is kedvezményezettje volt a Bajai Tanke­rületi Központ pályázatának, melynek célja az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése. A pataji iskolára 23,5 millió forint jutott, melyből a tornaterem új tetőzetet és ereszcsatornát kapott, az összes tanterem parkettáját javították, csiszolták, lakkozták 600 négyzetméteren, valamint teljesen megújult az az oktatótanterem, ahol a gyerekek elsajátíthatják a korszerű konyhatechnológia alapjait.

Szabó László igazgató elmondta, hogy iskolájukban nagyon régóta folyik technika­oktatás, ennek keretében a ­fiúk fúrnak, faragnak, kéziszerszámokkal dolgoznak, a felsős lányok pedig a sütés-főzés alapfogásaival ismerkednek. A heti egy technikaórát úgy tartják, hogy az időigényesebb dolgok is elkészülhessenek. Azt tervezik, hogy anyukák, nagymamák bevonásával a hagyományos ételeket is megtanulják főzni a gyerekek. Szeretnék a családokat is bevonni, hogy mutassák meg azokat a praktikákat, amiket ők is az idősebbektől tanultak.

S ha már elkészülnek a finom ételek, úgy dukál, ha azt ott rögtön el is fogyasztják, ezért a szülői munkaközösség úgy döntött, hogy mintegy negyedmillió forint értékben új ülőbútorokkal teszi teljessé ezt a közösségi teret.

A hetedikes lányok elmondták, nagyon szeretik a technikaórákat, sokuknak még újdonság az okos­konyhagépekkel dolgozni. Többféle étel elkészítését is kipróbálták már, természetesen az elsők között volt a palacsinta, a muffin és a spagetti. Volt, hogy otthonról hoztak receptet, de olyan is, hogy az itt kipróbáltat készítették el a családnak. Hus-Nagy Zselyke például most a barátnőjétől kapott muffinreceptet fogja kis módosítással hamarosan elkészíteni.