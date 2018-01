A pályakezdő pedagógusok minden segítséget megkapnak

Kapva kapnak az iskolák a pedagógusok után, különösen kistelepüléseken. A ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola abban a szerencsés helyzetben van, hogy szeptember óta három fiatal gyakornok is dolgozik ott. Mindhárman beszéltek lapunknak tapasztalataikról.

Szeptember óta három fiatal tanító is dolgozik a ladánybenei általános iskolában. Mindhárman Kecskeméten szereztek tanító diplomát, más-más műveltségterülettel. Ketten a megyeszékhelyről ingáznak Ladánybenére, egyikük Kerekegyházáról jár a településre. Miért választották a pedagógusi pályát?

Ferenczi Henriettát a színészet és a pedagógia érdekelte, az előbbi megmaradt hobbinak, utóbbi lett a hivatása. Sponga Bettinát a kreatív dolgok vonzották, és úgy gondolta, ha már elsajátít különböző alkotási technikákat, még jobb dolog lehet erre másokat is megtanítani. Radics ­Tivadart elsősorban az motiválta, hogy lássa a munkája értelmét és hasznosságát. Tanítóként nem csak oktatni, de nevelni is szeretné a rá bízott gyerekeket.

Henrietta gyerekként Előszálláson járt elemi iskolába, emiatt tanítani sem vágyott a városba. A ladánybenei iskolának 130 tanulója van, az osztálylétszám átlagosan 14-16 fő.

– Egy kisebb iskolának megvan a maga hangulata, családias légköre. Személyesebbek a kapcsolatok, úgy a gyerekekkel, mint a kollégákkal. A tanórákon több idő jut egy-egy tanulóra, ami hatékonyabbá teszi a munkánkat – mondta a negyedikesek osztályfőnöke. Henrietta éneket tanít a felsős osztályokban, valamint az alsósoknak mese-, míg a felsősöknek ének-dráma szakkört tart. Utóbbi résztvevőivel a karácsonyi iskolai műsorban a Diótörőből adtak elő részéleteket, zenés-táncos mesejáték formájában.

Bettina két tanítói álláshelyre pályázott, Ladánybenére vették fel. Kezdőként falusi iskolába vágyott, bízva abban, hogy ott több segítséget kap a kollégáktól, és jobban tolerálják a szülők. Eddig mindkettő bejött – mondja. Ő harmadikosokat tanít, valamint német nyelvet az 5-6. évfolyamokon. Felsős tanítványait meglepte, hogy szinte csak németül beszélt hozzájuk. Mostanra megszokták, és nem bánják, hogy az órai feladatok, játékok megértéséhez is szótárazniuk kell. Bettina is szakköröket tart: német társalgó és kézműves foglalkozást vezet.

Tivadar Kecskeméten már tanított egy évet, ez után került a Bene Vitéz iskolába. Itt szeptembertől testnevelésórát tart másodikosoknak, matematikai fejlesztést negyedikeseknek, délutánonként napközit vezet. Utóbbiban 1–3. osztályos gyerekekre felügyel, akikkel a házi feladat elkészítése mellett hallgatnak zenét, rögtönöznek dartsbajnokságot. Másik fő feladata a környezetismeret oktatása az alsó tagozatosoknak. – Hálás feladat, mivel a gyerekeket kimondottan érdekli mindaz, ami körülveszi őket. Meglepően aktívak, rengeteget kérdeznek. Eleinte nehéz volt megszokni, hogy már az első 45 percben ezerszer elhangzik, hogy ­„Tivadar bácsi!”. Tétje is van a közös munkánknak, hiszen ezeken az órákon alapozzuk meg mindazt a tudást, amire később szükség lesz a földrajz-, biológia-, fizika-, kémiaórákon – meséli Tivadar.

Hogy mennyit készülnek a tanórákra? A fiatal tanítók azt mondják, erre nem sajnálják az időt, de szívesen faragnának az adminisztrációs terheikből. Vezetnek e-naplót, de papíralapon is dokumentálnak, főleg az osztályfőnökök. Arra a kérdésre, hogy öt év múlva is tanítani fognak-e, mindhárman határozott igennel felelnek. Bettina hozzáteszi: a gyerekek nagyon szeretik a játékokat, versenyeket, ha ezzel indul a tanóra, utána bármire képesek. Tivadar azt fűzi hozzá, mennyire megkönnyíti a szemléltetést a negyedik osztályban lévő digitális tábla, az 1–3. osztályokban a jól működő számítógép és nagy méretű monitor. Henri­etta úgy látja, kezdő pedagógusként minden segítséget megkaptak első munkahelyükön. Kérdéseiket készségesen megválaszolja úgy az egyéni mentoruk, mint bármelyik kollégájuk. Szorgalmukat igazgatójuk is elismeri, emellett szinte mindennap megköszöni, hogy Ladánybenén dolgoznak.

Nyugdíjasok és pályakezdők pótolják a hiányzókat

Bajban lenne az iskola, ha nem lennének a fiatal kollégák – tudtuk meg Mátyás Ferenc­től, a ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola igazgatójától. Az elmúlt tanév végén egyszerre öt kolléga búcsúzott az iskolától elköltözés, nyugdíjba vonulás, gyermekvállalás okán, őket kellett szeptemberre pótolni. Az iskolában jelenleg 14 főállású pedagógus látja el az oktatási-nevelési feladatokat. Egy szülési szabadságon lévő kismama munkáját egy nyugdíjas pedagógus végzi a tanév végéig. Az újonnan felvett gyakornokoknak köszönhetően más betöltetlen állás ­­nincs is. – A gesztorintézményként működő Kunadacsi Általános Iskolában nehezebb a helyzet. Ott 13 álláshelyből két státus betöltetlen: egy testnevelő és egy matematika szakos tanáré. Utóbbi munkáját egy nyugdíjas kolléga látja el. A testnevelésórákat túlórában tartják az egyéb szakos pedagógusok – tette hozzá az igazgató.