Pálmonostori hölgyé lett a harmadik hely a rönkhúzó versenyen

Harmadik helyezéssel tért haza a Nagykátán megrendezett nemzetközi rönkhúzó versenyről Baranyi Anikó, a Pálmonostori Lovas Egyesület vezetője. Anikó nem először állt helyt a férfias versenyben, ahol zömében fakitermeléssel foglalkozó lovasok mérik össze tudásukat.

Baranyi Anikó minden őrültségben benne van, így három éve egyik barátnője javaslatára vett részt először a kisteleki rönkhúzó versenyen. Mint mondta, hajtotta a kíváncsiság. Teljesen kezdő versenyzőként meg is nyerte azt a megmérettetést.

– Semmit nem tudtam a versenyről, előtte felhívtam a szervezőket, akik nagyjából elmondták, hogy milyen feladatok lesznek, de gyakorolni nem volt lehetőségem. Nem is akartam hinni a szememnek, amikor a pici lovam elhúzta az ötvenmázsányi súlyt. Az alig 600 kilós magyar félvér lovam legyőzte a 800–900 kilós nagy lovakat. A versenyben ezen túl még 700 kilós rönköt és 900 kilós szánt húzott el Pompás – mesélt a kezdetekről Anikó, akinek a nem várt győzelem meghozta kedvét: a kisteleki verseny óta már több rönkhúzó megmérettetésen is részt vett. Legutóbb Nagykátán, ahol kategóriájában a harmadik helyet sikerült megszereznie. Ott két lóval indult, Pompás és Lidérc hozta meg a sikert számára, de a közönség biztatása is sokat segített – mondta Anikó.

A verseny ügyességi rönkhúzással kezdődik, hatméteres farönköt bóják között kell a lóval elhúzni három perc alatt. Ezt követi a rönkhúzás, amikor 50 méteres pályán ötméteres rönköket kell a lóval húzni. A szánhúzás 30 méter hosszú pályán zajlik, kezdő súlyként 800 kilót kell húzni, amit körönként 300 kilóval növelnek – részletezte Anikó.

Bár a lovak nagyon szépen teljesítettek az eddigi rönkhúzó versenyeken, korábban soha nem csináltak ilyen feladatokat. Főként fogathajtóversenyeken és csikósbemutatókon szerepeltek. Anikó születésüktől fogva foglalkozik Lidérccel és Pompással, így igazán összeszokott hármast alkotnak.

Anikótól azt is megtudtuk, hogy a lovak szeretetét keresztapjától örökölte, aki csikósként dolgozott az egyik pálmonostori tanyán. Első lovát tizenhárom éves korában kapta, akkor kötött örök barátságot a lovakkal. Anikóék gazdaságában azóta elmaradhatatlan jószág a ló, amit nem csak hobbiból tartanak, munkára is befogják őket. Anikó a gazdálkodás mellett csikósként is dolgozik, és kocsikáztatással is foglalkozik. Mindemellett a helyi lovas egyesület vezetését is elvállalta.

Elhozná a rönkhúzást a településre

Baranyi Anikó a baon.hu kérdésére elmondta, mivel a fogathajtás nagyon költséges sport, és egyre magasabbak a követelmények, ezért szeretné más irányba terelni a helyi lovas versenyeket: szeretné a régi hagyományokat visszahozni és bemutatni. Ezért tavaly már szervezett egy csikósversenyt, de tervezi azt is, hogy rönkhúzó verseny is lesz Pálmonostorán.