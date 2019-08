Ötvenöt év elteltével gyűltek újra össze

A település történetében eddig egyedülálló, de minden bizonnyal országosan is ritka osztálytalálkozókat tartottak a napokban Dunapatajon.

Pastyik István neve nemhogy Dunapatajon és környékén, de múzeumi berkekben országosan is ismert. A 87 éves történész-múzeumigazgató Szegeden diplomázott történelemtanárként, és tíz évig, 1958-tól 1968-ig tanított Dunapatajon (váltva a katedrán másfél évvel később édesapját, id. Pastyik István kántortanítót – Patajon ma is még sok idősebb ember él, akit mind az idősebb, mind a fiatalabb Pastyik István tanított). Ő alapította 1959-ben a Pataji Múzeumot, és közel negyven évig, nyugdíjazásáig annak vezetője volt.

Egykori tanítványai helyből és az ország minden szegletéből gyűltek össze 55 éves osztálytalálkozójukra, ahol egykori osztályfőnökük a szokásos szellemi frissességgel, hamiskás mosollyal a szája szegletében emlékezett a régmúltra és tartotta meg osztályfőnöki óráját az immár 70 éves volt diákjainak. Két héttel később egy másik, helyben tartott találkozó díszvendége is volt: a tavaly elmaradt 60 éves találkozójukat pótolták egykori pataji diákok (ma 76-77 éves emberek), akik ma is szívesen emlékeznek történelemtanárukra, aki olyan módszerekkel tanított, hogy nemcsak élvezet volt a tanulás, hanem az életre is felkészítette őket.