Ötvennégy lakó egészsége a tét a keceli idősek otthonában

54 idős ember egészségére figyelnek a korábbiaknál is nagyobb odaadással ezekben a hetekben a Csendes Ősz Idősek Otthona dolgozói. Nemcsak az időseknek jelent stresszt a jelenlegi helyzet, hanem az ott dolgozóknak is. Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezetőt kérdez­tük a járványveszély kihir­detése óta eltelt két hónap tapasztalatairól.

Az országos tiszti főorvos határozatban rendelte el a bentlakásos szociális intézményekben a látogatási tilalmat, mely döntésnek a keceli intézmény is eleget tett még március első felében. Ezt követően március 17-től pedig az ellátottak részére kijárási tilalmat is be kellett vezetniük. Az otthonban lakó idősekkel kizárólag a dolgozók, valamint az egészségügyi ellátásukhoz nélkülözhetetlen személyek – orvosok, mentősök – érintkezhetnek. Mivel a csoportos foglalkozások most nem lehetségesek, ezért a mentálhigiénés munkatársak egyéni beszélgetésekkel igyekeznek hatékony segítséget nyújtani a stresszkezelésben.

– Szerencsére egyre jobb az idő, így az udvaron is egyre több időt tudnak tartózkodni az idősek, ez egyrészt oldja a bezártság érzését, másrészt itt mozgásra is lehetőségük van – mondta Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető.

Az eddig is szigorú higiéniai szabályokat tovább szigorították annak érdekében, hogy az idősotthon lakóit megvédjék a fertőzéstől.

– A bentlakásos ellátásban eljárásrendet dolgoztunk ki az ellátásra és a megelőzésre. Kiegészítettük az infekciókontroll-protokollunkat, a takarítási utasításunkat is. A minisztériumi útmutatónak megfelelően a munka megkezdése előtt a dolgozók nyilatkoznak az egészségi állapotukról, valamint arról, hogy az elmúlt időszakban járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel nem kerültek kapcsolatba. Ezt követően az előírásoknak megfelelő védőruhát és védőeszközöket vesznek fel, illetőleg fertőtlenítenek – mondta az intézmény vezetője.

A különleges helyzetben 54 idős embert kell megvédeniük a betegségtől az otthon dolgozóinak.

– Ez komoly teher, mely mindannyiunk vállán ott van. A munkatársaim felelősségteljesen végzik a munkájukat, ha bármi szokatlan történne, éjjel-nappal folyamatosan elérhető vagyok telefonon – tette hozzá Gombkötőné dr. Sendula Judit.

Mint megtudtuk, az időseken vagy dolgozókon jelentkező tünetek miatt ez idáig nem kellett tesztelni az otthonban. Ugyanakkor a Mentőszolgálat Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége szúrópróbaszerűen április 10-én valamennyi lakót és dolgozót tesztelt, az eredmény minden esetben negatív lett.

A járványhelyzet nagyon nehéz időszakot teremtett a hozzátartozókkal való kapcsolattartásban is, de az otthon munkatársai igyekeznek segítséget nyújtani ebben a rokonoknak és a bentlakóknak.

– Mind az idősek, mind a hozzátartozók számára nagyon nehéz ez az időszak, hiszen a személyes találkozás most lehetetlen. A lakók részére – aki tudja kezelni, illetőleg tud így kommunikálni – a hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz biztosítjuk a telefonhasználatot, illetve más infokommunikációs csatornákat. Ezek kezeléséhez segítséget nyújtunk. Az idősek közül sokan most használtak először ilyen eszközöket – osztotta meg a tapasztalatokat.

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs döntése értelmében az idősek számára bentlakást nyújtó szociális intézmények részére járványügyi védekezést szolgáló védőeszközöket biztosítanak minden héten, melyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségén keresztül kap meg az intézmény.

– Ennek során az elmúlt négy hétben hetente 600 darab orvosi szájmaszk, valamint vizsgálókesztyű érkezett. Haszilló Ferenc polgármester közreműködésével a helyi önkormányzat, illetve a helyi járványügyi munkacsoport március közepe óta 1350 orvosi maszkot, 700 pár gumikesztyűt és 15 liter fertőtlenítőfolyadékot juttatott el. Szerencsére az intézménynek rendelkezésére álltak az egyszer használatos védőöltözethez szükséges egyéb eszközök, amennyiben azt látjuk, hogy fogynak, azonnal pótoljuk. Április közepén nálunk is helyszíni ellenőrzést tartott a járási hivatal népegészségügyi osztálya. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel – mondta végül Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető.