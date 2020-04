Ötven raklapnyi üdítőt ajánlott fel az akasztói cég a máltaisoknak

Körülbelül 7 millió forint értékben, 54 ezer palack vitaminokat tartalmazó üdítőitalt ajánlott fel az akasztói R-Water Kft. a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Az adományból jut idősotthonok, hajléktalanszállók lakóinak, gondozóinak és rászoruló családoknak is.

Hatalmas mennyiségű üdítőitalt pakoltak le a héten a Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti, Matkói úti raktárában. Az akasztói R-Water Kft. már korábban is támogatott helyi és soltvadkerti iskolákat, óvodákat, intézményeket, szervezeteket és eseményeket adománnyal, most viszont országosan szeretnének segíteni. Összesen 50 raklapnyi, azaz körülbelül 54 ezer palacknyi terméket ajánlottak fel a szeretetszolgálatnak, körülbelül 7 millió forint értékben. Nagy Ervin tulajdonos-ügyvezető elmondta: mindhárom féle leszállított üdítőjük energiamentes, az egyik B-vitaminokat, a másik C és D vitamint tartalmaz, a harmadik pedig multivitaminos – a cég így szeretne hozzájárulni a fogyasztók immunrendszerének erősítéséhez.

Nagy Ervin hozzátette: sok adományról lehet hallani, de ők úgy látják, a felajánlások nagy része az egészségügybe, a kórházakhoz érkezik. Szerintük viszont sok segítségre lehet szükségük azoknak a családoknak is, ahol esetleg már most elvesztették a szülők a munkájukat, és tartalékok híján akár a gyermek étkeztetése is gondot okozhat. Az R-Water őket és a szociálisan rászorulókat kívánja elsősorban támogatni, a szeretetszolgálat közvetítésével.

Rigóné Kiss Éva, a szeretetszolgálat dél-alföldi regionális ügyvezetője, kecskeméti csoportjának alapítója és vezetője szerint nagyon hasznos adományt kaptak ebben a járványos időszakban. Intézményrendszerükben, a gondozottaik között minden régiójukban osztani fogják az üdítőket. Így jut majd belőle hajléktalanszállókra, az utcán élőkhöz, az idősotthonokba, családok átmeneti otthonába és családgondozó szolgálatokhoz. Egyéni, úgynevezett krízisélelmiszer-csomagokat is összeállít a szeretetszolgálat, ezeket is országosan osztani fogják a nehéz körülmények között élők körében, és visznek a hatósági házi karanténban lévőknek is.

Engert Jakabné kecskeméti alpolgármestertől megtudtuk: a városban 4 ezer palack üdítő marad, ezt a Margaréta idősotthon gondozottjainak, dolgozóinak, az alapellátás háziorvosainak, asszisztenseinek, ápolóinak, a házi segítségnyújtásban részesülőknek és a bajbajutott családoknak szánják.

A Városi Szociális Közalapítvány a beérkező igények alapján élelmiszercsomagokat állít össze, ezeket a Gondoskodó Szolgálat önkéntesei viszik ki, ez is a feladatuk lett a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, postai ügyintézés mellett. A csomagokból főleg egyedül élő idősek, gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelő szülők, rászoruló családok kapnak. Az alpolgármester kijelentette: széles körű összefogás alakul ki a karitatív szervezetekkel, és támogatni fogják a bajba jutottakat, amíg a járvány tart.