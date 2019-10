Ötven éve szolgál kántorként Csorba István

Ötven éve elhivatott szakmája iránt Csorba István kántor. Hetényegyházán ejtette rabul a kántorkodás, ott tanulta meg az alapokat, de a fél évszázad alatt sok templomi közösségben megfordult. Nem mindennapi munkájáról szeretettel és odaadással mesélt.

– Mikor érezte először, hogy kántor szeretne lenni?

– Hetényegyházán születtem, mely akkor még önálló község volt Kecskemét szomszédságában. Családomban vallásos nevelésben nőttem fel, szerettem templomba járni. Nagyon kedves volt Szlanka József plébános, aki később szép ajánlólevelet adott Kovács Vince püspök úrnak, a kántor­képzőbe történő felvételemhez. Nagyon hamar felfigyeltem testvérére, Szlanka Lajos kántorra. Tetszett, ahogyan orgonált, énekelt, én is meg akartam tanulni. Örömmel fogadott, és megtanított az alapokra, segített a felkészülésemben. Nekik köszönhetem, hogy rátaláltam erre a csodálatos hivatásra.

– Egyenes út vezetett a kántorképzőbe?

– Általános iskola után a piaristáknál folytattam tanulmányaimat, ahol kiváló tanáraim voltak. Kiemelném Szennai Sándor tanár-karnagyot és Murányi Károly tanár-kántort. Ők is segítettek abban, hogy 1964-ben felvételt nyerjek Vácott a püspök úrnál. Miután az első évfolyamot elvégeztem, Budapesten, majd Egerben folytattam tanulmányaimat, és 1968-ban megszereztem a kántor-karnagy képesítést.

– Pontosan miből áll a kántor feladatköre?

– Minden szentmisén részt veszek, emellett temetéseken, esküvőkön és az összes egyházi liturgiában aktívan közreműködöm. Volt idő, amikor nemcsak orgonáltam, hanem énekkaraim is voltak, például a Kodály-iskola jóvoltából. Ma már sajnos nincs énekkarom, a hívek közül egyre kevesebben énekelnek, ráadásul az újabb liturgiákba (Éneklő egyház) nehéz is bekapcsolódni.

– Miben látja a kántorszakma szépségét?

– Már gyermekként nagyon közel állt hozzám az egyházi életvitel, ebben teljesedett ki az életem. S mint már említettem, az orgonaszóval egyszerűen nem tudok betelni, számomra még most is nagyon gyönyörű. Otthon is van egy kisebb hangszerem, mindennap játszom. Amíg csak bírom egészségileg, addig szeretnék tevékenykedni.

– Az évtizedek alatt változott a kántorszakma?

– Igazából nem, de a körülmények javultak. Sosem felejtem, amikor télen még nem volt fűtés a templomokban, egy nap pedig akár hét misém is volt. Majd lefagytak az ujjaim, de én akkor is boldogan orgonáltam.

– Mely kántori feladat áll önhöz legközelebb?

– Mind kedves, de talán a liturgiákat mondanám, melyek felemelőek és érzelemmel telítettek.

– Merre szolgált az ötven év alatt?

– Az első állomásom a kecskeméti nagytemplom volt, ahol fél évig kisegítő kántor voltam, majd közvetlen utána a lakiteleki egyházközséghez kerültem kántornak. Majd később jött Kunszentmárton, a kecskeméti Barátok temploma, Szolnok és Tószeg, majd körülbelül harminc éve visszakerültem Kecskemétre, ahol azóta is szolgálok.

– Egyetlen templomban?

– Kecskeméten, illetve a környező településeken együttes kántorszolgálatot látok el a mai napig. Jelenleg Kecskeméten a piarista templomban és a Szent Erzsébet-templomban, valamint Ballószögön, Izsákon, Ágasegyházán, Páhin kántorkodom. Korábban szolgáltam még Jakabszálláson, Helvécián, Bugacon, és Orgoványon is. A piarista közösséggel, rendtagokkal a mai napig nagyon szoros a kapcsolatom, kiváló munkatársi viszony van közöttünk.

– A felesége is egyházi körökben dolgozott?

– Inkább úgy mondanám, volt egyházi kötődése. Vallásos családban nevelkedett. Egy iskola igazgatójaként dolgozott Szolnokon, amikor egy hangversenyen találkoztunk. Özvegyasszony lévén már volt egy fia, akit én is nagyon megszerettem, együtt neveltük fel. Nagyon büszke vagyok rá, teológiát végzett.

– A hívekkel milyen a kapcsolata?

– Mindig nagyszerű volt minden állomáshelyemen. Sosem felejtem el, amikor úgy harminc éve nagyon beteg voltam, mindenki egy emberként imádkozott értem. Természetesen paptársaim is mindenben segítettek. Nagyon komoly hangszálgyulladást kaptam, fél évig egy szót sem szólhattam. Ez volt az egyetlen esélyem, hogy valaha még beszélni tudjak. Rengeteget imádkoztam, és egy nap csoda történt, visszatért a hangom.

– Van utánpótlás a kántorszakmában?

– Sajnos ma már kevesen választják hivatásul. Nekem szívügyem. A kilencvenes években Dankó László érsek úr megbízásából a főegyházmegye északi felén a kántorok és egyházzenészek munkájának szakmai felügyeletét is elláttam. Az utóbbi években pedig sokat tettem az újabb liturgia előírásának előmozdítása érdekében is.

– Hetényegyházán sosem volt kántor?

– Nem, de ha szükség volt rá, örömmel jöttem helyettesíteni. Sosem felejtem, hogy innen indultam el. Nagyon kötődöm a helyi templomhoz, melynek plébánosával, Szappanos Tibor atyával együtt szolgálunk Ballószögben is. Vele is nagyon jó a munkakapcsolatom. A közelmúltban ünnepeltük meg a templom fennállásának 88. évfordulóját és jubileumi hálaadó szentmisét, mely nagyszerűen sikerült. A mise után több száz fős szeretetvacsorát tarthattunk. Ennek kapcsán magam és Szappanos Tibor atya nevében mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani, hogy mindez létrejöhetett. Kiemelnénk a hetényi Bibliakört, a hetényi híveket, Somogyi Lajos ballószögi polgármestert, Krausz Gábort, valamint a ballószögi egyházközség tagjait, főleg Ujvári Eleket, az Úrihegyi Kalmár Csárda vezetőit és munkatársait, valamint ifj. Csorba Jánost, akik valamennyien hozzájárultak a szeretetvacsora sikeréhez. Ez a templomi rendezvény is mutatja, hogy a híveink között milyen nagy az összetartás és a szeretet.

Szereti a természetet

Csorba István szabadidejében a természetet járja, sokat kirándul, a hétköznapokban pedig gyalogol. Különösen kedveli az arborétumot, és Hetényegyháza határvidékét. Fontos számára, hiszen így tud igazán vigyázni egészségére. Mindezek mellett a művészetet is nagyon szereti, feleségével kiállítások sokaságát keresik fel minden évben.