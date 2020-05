Ötven csomagot osztott ki a fajszi alapítvány

Ötven tartós élelmiszerekből, fertőtlenítő-, tisztító- és tisztálkodószerekből álló csomagot osztott ki a Fajsz Községért Alapítvány a járvány miatt a településen nehéz helyzetbe került családoknak a héten.

Számos példáját tapasztalhatjuk meg nap mint nap megyénk egyes településein az összefogásnak, a gondoskodásnak, a bajbajutottak segítésének. Az ezeket jegyző képzeletbeli táblára most felíródott a Fajsz Községért Alapítvány neve is, bár az utóbbi hat évben ezen kívül is számtalan jótékonysági akció fűződik hozzájuk, a húsvéti és karácsonyi rászorulóknak történő csomag- és ételosztástól az adventi programsorozatokig, cipősdoboz-akcióktól a jótékonysági estekig, műsorokig.

– A mostani krízishelyzetben úgy gondoltuk, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, ismét segítenünk kell, hiszen az itt élők közül is sokan nehéz helyzetbe kerültek a bezárt munkahelyek, a csökkentett munkaidők, a helyi kisvállalkozások szünetelése miatt. Gondoltuk, egy-egy csomaggal segítjük mindennapjaikat, melybe a tartós élelmiszerek mellett fertőtlenítő-, tisztító- és tisztálkodószerek, háztartási papíráruk kerültek, valamint édességek a gyerekeknek – indokolta döntésüket Csere Károlyné, az alapítvány elnöke.

Felhívásukhoz elsőként csatlakozott a helyi Pata Gépipari Kft. képviseletében dr. Pata Ildikó, aki egy jelentősebb összeget is hozzátett az alapítvány erre a célra felhasználandó forintjaihoz, és a szervezésben is segítséget adott. A községből számos vállalkozótól, őstermelőtől és magánszemélytől is kaptak még támogatást, így sikerült az összegyűlt több százezres összegből ötven tartalmas, viszonylag magas értékű csomagot összeállítani.

Ezúttal nem a hátrányos helyzetűek, szociális segélyre szorulók voltak a célközönség, hanem a vírushelyzet miatt nehéz helyzetbe kerülők, egyben két-három kisgyermeket nevelők. A csomagokat Cseréné Ágnessel együtt a kuratórium további két tagja, Richterné Taba Csilla és Domine Lajos saját autóikkal vitték ki a családoknak.

Első útjuk Szabó Attila családjához vezetett, ahol a feleség vette át nagy örömmel a csomagot. Férjével mindketten a Pata Gépipari Kft.-nél dolgoznak, ahol egy hónapja szünetel a munka. Fizetést ugyan kapnak, de persze – érthetően – a kényszerszünet alatt nem annyi van a borítékban, mint lenni szokott. Egy ötéves kisfiuk van, s bizony nagyon várják már, hogy az ígéret szerint május első hétfőjétől újra meginduljon a munka az üzemben.

A Szabó családtól Szakter Orsolyához mentünk, aki egyedül neveli két gyermekét, jelenleg ő is kényszerpihenőn van, bár a két kislány mellett aligha pihenéssel tölti a napokat. Kissé elfogódottan köszönte meg az ajándékot a kuratórium tagjainak, hozzátéve, hogy bizony neki is nagyon jól jött ebben a helyzetben a segítség.

Két nap alatt sikerült mindenhova eljuttatni az ötven csomagot, s mint mondják, bíznak abban, hogy sikerült enyhíteni kicsit a mindennapi gondokon, hiszen „ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kicsiket nagy szeretettel” – ez a Teréz anyai gondolat a mottójuk, s most is e mentén cselekedtek.