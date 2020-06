Otthont teremtenek a molnárfecskéknek Félegyházán

A félegyházi madárbarátok a fecskék védelmére is hangsúlyt fektetnek, az ezredforduló első évtizedének végére ugyanis felére csökkent a hazai fecskeállomány. A gyurgyalagok és a partifecskék mellett a molnárfecskéknek is otthont biztosítanak a Bankfaluban található fészkelőtelepen. Ehhez műfecskefészkek kihelyezésére alkalmas állványt építettek és itatókat is kihelyeztek. A végső céljuk egy ökokert létrehozása.

Évek óta visszatérnek és megörvendeztetik a Bankfaluban élőket hazánk legszínpompásabb madarai, a gyurgyalagok. Idén mintegy tizenöt pár költözött be a Kéve utcában található partfalba, szomszédságukban pedig partifecskék találtak otthonra. Több száz madárban gyönyörködhetnek a környékben lakók és az arra járók – tudtuk meg Meizl Ferenctől, a félegyházi madárbarát klub vezetőjétől, akinek épp az a célja, hogy az önkormányzattal együttműködve egy kirándulóhelyet alakítsanak ki a fészkelőtelep környékén.

Erről egyeztetett kedd délelőtt a helyszínen a madárbarát klub vezetője Rosta Ferenc alpolgármesterrel, Szabó József önkormányzati képviselővel és Ódor László osztályvezetővel. A megbeszélésen elhangozott, hogy a fészkelőtelep védelmében olyan speciális, az országban egyedülálló kerítést szeretnének megvalósítani, amin keresztül az érdeklődők észrevétlenül kísérhetik figyelemmel a madarak életét. A madárbarátok kezdeményezését az önkormányzat is igyekszik mindenben támogatni, ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy az érintett telkeken építési tilalmat rendelnek el, ugyanakkor jövőre tervezik a másik, nem önkormányzati tulajdonban lévő telek megvásárlását is, hogy ott biztosítsák a gyurgyalagok és a fecskék zavartalan költését. Meizl Ferenc azt is elmondta, a közmunkások segítségével folyamatosan rendben tartják a fészkelőtelep környezetét. Hamarosan pedig olyan növényeket és fákat ültetnek, melyek élelmet és búvóhelyet is biztosítanak egyéb madarak számára is. A tervek között szerepel süngarázs és rovarhotel létesítése, illetve készül egy információs tábla is, amelyen az ökokertben élő állatokról olvashatnak majd a látogatók.

A madárbarát klub vezetője hangsúlyozta, a molnárfecskék költésére alkalmas most kihelyezett fészektartó számos madárbarát önkéntes munkájával készült el. Hozzátette, a madarak rendszeres itatását a fészkelőtelep szomszédságában élők vállalták. Elhangzott az is, hogy a műfészkek elkészítésére a testvértelepülés, Korond kézműveseit kérik fel.