Otthon maradásra és kertészkedésre biztatnak

Tíz család jutott kerti szerszámokhoz és vetőmaghoz egy új projekt keretében Kiskunhalason.

A Maradj otthon – Műveld a kerted! címmel elindított programot a Belügy­minisztérium Társa­dalmi Esélyteremtési Főigazgatósága kezdeményezte, amelyhez csatlakozott a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is.

Sztojka Attila főigazgató, Fülöp Róbert polgármester és Szűcs Csaba, roma ügyekért is felelős alpolgármester közösen adták át a kerti szerszámokat tegnap délelőtt a halasi családoknak. Sztojka Attila elmondta: szeretnék, hogy valóban otthon maradjanak az emberek a kialakult veszélyhelyzet ideje alatt, az otthonlétet töltsék hasznosan, munkájuknak köszönhetően jussanak olyan terményhez, ami a család egészséges táplálkozását is segíti.

A programban biztosítanak a kertgondozáshoz használatos eszközöket, és vetőmagot is. Emellett szakmai tudást is adnak a családoknak. Papíralapon kapnak a résztvevők egy művelési naplót, amely tartalmazza, mikor, mit, hogyan tegyenek, emellett online kapcsolatot is tart a főigazgatóság a programban részt vevőkkel. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság kezdeményezésének második állomása volt a kiskunhalasi, összesen kilenc településen indult el a program, településenként átlagosan 8-10 család részvételével. A program létrejöttét segítette a Zöldségtermesztési Kutatóintézet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is.

Fülöp Róbert polgármester felhívta a figyelmet, hogy a családok egyben indulhatnak a városi kiskertszépségversenyen is. A kertészkedéssel töltött idő jó befektetés lesz számukra, hiszen az asztalra való zöldséget meg tudják termelni.